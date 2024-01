Dél-Afrika népirtás vádjával vitte bíróság elé Izraelt

Csütörtökön kezdődtek meg az előzetes meghallgatások a hágai Nemzetközi Bíróságon, ahova a Dél-Afrikai Köztársaság fordult, azt állítva, hogy Izrael népirtást követ el a palesztinokkal szemben Gázában.

A dél-afrikai kereset szerint, amit csütörtökön mutattak be, Izrael légi és szárazföldi offenzívája Gáza ellen azt a célt szolgálta, hogy elpusztítsák Gáza lakosságát. A Hamász október eleji terrortámadására válaszul Izrael hónapok óta ostrom alatt tartja Gázát, a bombázásokban és szárazföldi akciókban a gázai egészségügyi szervek szerint közel 24 ezer ember vesztette életét.

A meghallgatás pénteken Izrael ügyvédjeinek felszólalásával folytatódott: Izrael hamis és súlyosan eltorzított vádakról beszélt, és közölték, hogy az ország az önvédelemhez való jogával élt, és a Hamász, nem pedig a palesztin lakosság ellen harcolnak, ezért szó nincs népirtásról. Egyben arra kérték a Bíróságot, hogy ejtse az ügyet.

photo_camera Ronald Lamola, Dél-Afrika igazságügyi minisztere a Nemzetközi Bíróság székhelye előtt tartott sajtótájékoztatóján Fotó: REMKO DE WAAL/ANP via AFP

Az izraeli külügyminisztérium jogi tanácsadója, Tal Becker arról beszélt a bíróság előtt, hogy a civilek szenvedése, legyen szó izraeliekről vagy palesztinokról, elsősorban a Hamász stratégiájának eredménye, és ha történt is népirtás, akkor azt Izrael ellen követték el, ugyanis épp ez a Hamász célja. Izrael védekezése során azt is állította, hogy minden tőlük telhetőt megtettek, hogy csökkentsék a humanitárius szenvedést Gázában.

A Dél-afrikai Köztársaság december 29-én kért rendkívüli végzést a Nemzetközi Bíróságtól a népirtásról szóló egyezményben foglalt kötelezettségek Izrael általi megsértéséről a gázai katonai fellépésével kapcsolatban.

photo_camera Tal Becker, az izraeli külügyminisztérium jogi tanácsosa Fotó: REMKO DE WAAL/ANP via AFP

A rendkívüli intézkedésekről szóló határozat még ebben a hónapban várható: Dél-Afrika azt kérte a bíróságtól, hogy utasítsák Izraelt az offenzíva felfüggesztésére.

A bíróság viszont várhatóan ekkor még nem dönt a népirtással kapcsolatos vádakról, az az eljárás akár még évekig is eltarthat. Az ENSZ hágai székhelyű Nemzetközi Bíróságát országok közötti viták rendezésére hozták létre. Határozatai kötelező erejűek, de végrehajtatásukra nincsenek közvetlen eszközei.



A Reuters cikke megjegyzi, hogy Dél-Afrika régóta a palesztinok támogatója volt, a kapcsolatuk még az apartheid idejére megy vissza, amikor az Afrikai Nemzeti Kongresszus harcát az elnyomó fehér hatalom ellen a Jasszer Arafat-féle Palesztin Felszabadítási Szervezet is támogatta. Nelson Mandela unokája, Mandla Mandela most arról beszélt, hogy nagyapja a palesztinok küzdelmét mindig is a legnagyobb morális kérdésnek tekintette. (Reuters, MTI)