Tom Cruise harmadszor is Top Gun filmben szerepelhet

Miután a Top Gun: Maverick Tom Cruise karrierjének legtöbb bevételt hozó filmje lett, a színész már egy harmadik részen dolgozik, írja a Guardian.

Hollywoodi információk szerint a Maverick társírója, Ehren Kruger már hivatalosan is dolgozik a forgatókönyvön, és a filmben Cruise mellett a legutóbbi filmben is szereplő Miles Teller és Glen Powell is feltűnne. A rendező kilétéről még nem tudni semmit, de a hírek szerint a Mavericket készítő Joseph Kosinski neve komolyan felmerült.

photo_camera Fotó: PARAMOUNT PICTURES / DON SIMPSON/Collection ChristopheL via AFP

Az 1986-os Top Gunra ráeresztett Maverick az elmúlt évek egyik legnagyobb kasszasikere volt, ráadásul a filmet a kritikusok is kifejezetten kedvelték. A mi lelkes kritikánk itt olvasható 2022-ből. A film végül 1,49 milliárd dolláros globális jegybevétellel zárt.

Közben épp a héten jelentette be a Warner Bros stúdió, hogy nem kizárólagos szerződést kötöttek Cruise-zal számos film készítéséről. Ez csak azért is érdekes, mert a Top Gun (hasonlóan az eddigi részekhez) minden bizonnyal a rivális Paramountnál fog kijönni, ahogy a Mission: Impossible következő része is, 2025 májusában.