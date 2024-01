A marihuána besorolásának jelentős enyhítését javasolja egy amerikai szövetségi dokumentum

Adatigénylési per nyomán derült ki, hogy a marihuána besorolásának jelentős enyhítését javasolják az amerikai szövetségi hatóságok megbízásából tanulmányt író kutatók - írja a New York Times. A 250 oldalas, most kiadott, kormányzati háttéranyagként használt dokumentum végkövetkezetése az, hogy a füvet az I.-esből a III-as kategóriába lenne érdemes átsorolni. Az indoklás az, hogy a marihuánának egyrészt léteznek orvosi értelemben vett pozitív hatásai, másrészt nem annyira addiktív és veszélyes, mint az első kategóriás szerek.



Ezeket az ajánlásokat két érintett állami szerv, az élelmiszereket és drogokat felügyelő Food and Drug Administration (FDA) és a National Institute on Drug Abuse szakértői írták.

A fű veszélyességéről a tudósok azt írták, hogy a marihuána képes ugyan fizikai függőséget okozni és egyeseknél pszichés függést is kialakít, de ezeknek nincs igazán komoly kimenetele. Bár a fű a legnépszerűbb illegális drog Amerikában, a veszélyessége nem akkora, mint az I. és II. kategóriás szereké - mondja ki a háttéranyag.

A drogok amerikai besorolása eléggé eltér a világ más részein kialakulttól. A kábítószereket - mivel Amerikában vagyunk, ezen többsége egyébként receptre kapható gyógyszer - összesen öt kategóriába sorolják, amik közül a két elsőbe tartozók birtoklásának vannak igazán kellemetlen büntetőjogi következményei.

Az I. kategóriába azok. tartoznak, amiknek nincsen orvosi felhasználása, viszont erősen addiktívak, gyorsan pszichés és fizikai függéshez vezetnek, kifejezetten veszélyesek és sok visszaélésre adnak lehetőséget. Ide tartozik a heroin, az LSD, az extasy, a peyote és a fű.

A II. kategóriások is erős pszichés és fizikai függéshez vezető, az egészségre is veszélyes szerek, például a kokain, a metamfetamin, a Fentanyl, a metadon, a Demerol vagy az OxyContin és az Adderall.

A III. kategória jellemzője, hogy az ide soroltak enyhébb fizikai és pszichés függéshez vezetnek és ezeknek is lehet orvosi felhasználása is, mint a II. kategóriásoknak. Ide sorolják a ketamint és a tesztoszteront is, illetve a szteroidokat.

A IV. kategóriában már kifejezetten kicsi a függés és a károkozás veszélye. Ezek már szinte mind gyógyszerek, amik közül nálunk is tinidrognak számít a Xanax és a Tramadol.

Az V. kategóriában már minimális a hatóanyagtartalom és emiatt kicsi a kártétel veszélye. Ide tartoznak például az alacsony kodeintartalmú köptetők, például a Robitussin.