Állatok százai rekedtek a vulkánkitörés miatt kiürített faluban Izlandon

Nem biztos, hogy valaha visszatérhetnek falujukba Grindavík lakói: bár a vulkáni aktivitás folyamatosan csökken, sőt keddre virradóra már egyáltalán nem észleltek új lávaömlést, nem lehet tudni, a kitörés végül is meddig tart majd. Az izlandi halászfalut november után a hétvégén másodszor is azonnal ki kellett telepíteni, miután közvetlenül a település határában keletkezett egy új vulkáni hasadék. A láva néhány óra múlva a falu szélén lévő házakat is elérte.

Emberéletben talán nem esett kár (egy ember állítólag eltűnt, amikor beesett egy hasadékba, de ezt nem erősítették még meg a hatóságok), a jószágok kimentésére azonban novemberhez hasonlóan most sem volt elég idő.



A Guardian arról ír, vagy 300 birka is a faluban maradhatott. Vannak a mezőn is, sokan pedig a karámokba zárva, takarmány és friss ivóvíz nélkül, miközben a falun belül is bárhol, bármikor megnyílhat egy újabb hasadék a teljesen instabillá vált helyzetben - hétfőn így szakadt be az aszfalt is a falu főutcáján.

Állatvédelmi szervezetek szerint a hatóságok eleinte nem voltak tudatában annak, hogy ennyi állat is a körülzárt faluban rekedt. Különben is, inkább a nagy munkagépeket próbálták minél gyorsabban kimenteni, amiket éppen egy későbbi lávafolyam elterelésére, sáncmunkákra vittek a helyszínre, de aztán a hirtelen kitörés miatt ezek sem voltak biztonságban.

Az egyik gazda hétfőn ki tudta hozni harminc állatát, de nagyon meg kellett küzdenie a hatóságokkal, hogy visszaengedjék az életveszélyes területre. Arról, hogy a többivel mi lesz, még nincs információ.