Megölték az ügyészt, aki az élő tévéadást megzavaró, majd túszokat ejtő fegyveresek ügyét vizsgálta Ecuadorban

Megölték César Suárez ecuadori ügyészt, aki a világ egyik legveszélyesebb országának számító Ecuadoron belül is legerőszakosabbnak számító térségben, Guayas tartományban foglalkozott a szervezett bűnözés elleni harccal. Őt bízták meg annak az ügynek a kivizsgálásával is, amikor nemrég fegyveresek élő adás közben törtek be a TC Televisión állami tévé épületébe, és ott túszul ejtettek több újságírót és alkalmazottat.

Suárez éppen bírósági tárgyalásra tartott, amikor megölték – közölte a bírói tanács. A helyi rendőrség szerint a merényletben az áldozat több lőtt sebet is kapott. A főügyész hivatala vizsgálatot indított, a rendőrség 13 embert, köztük két kiskorút vett őrizetbe, akiket terrorizmussal vádolnak. „A bűnözők és a terroristák nem fogják visszatartani az ecuadori társadalom iránti elkötelezettségünket. Felszólítjuk a rendfenntartó erőket, hogy garantálják a feladataikat ellátók biztonságát” - mondta Diana Salazar főügyész a merénylet után.

A tévé elleni fegyveres támadás után az országban 60 napos rendkívüli állapotot vezettek be, David Noboa elnök arról beszélt, hogy háborúban állnak a szervezett bűnözői csoportokkal. Huszonkét bűnbandát nevezett meg terrorszervezetként, amivel hivatalos katonai célponttá tette őket.

A százezer lakosra jutó mintegy 46,5 gyilkosság tavaly a legmagasabb volt az ország történetében, és az egyik legmagasabb Latin-Amerikában. A kábítószer-kereskedelmi útvonalak ellenőrzéséért több, a mexikói kartellekkel kapcsolatban álló nagy hatalmú banda küzd. Ecuador fontos tranzitországa a Dél-Amerikából származó kokainnak, amelyet az Egyesült Államokba és Európába csempésznek. (MTI)