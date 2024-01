30 milliárdot költene a főváros a Római-part árvízvédelmére

Sajtótájékoztatót tartott Karácsony Gergely főpolgármester és Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, hogy elmondják, „az árvizek továbbra is érdemi veszélyt jelentenek Budapesten”, és bár az elmúlt években Újpesten és Óbudán is „nagyon komolyan árvízvédelmi beruházások” történtek, most „reális esély van rá, hogy Európai Uniós forrásból be is tudják fejezni az északi városrész árvízvédelmi beruházásait”. Karácsony szerint így a Római-part árvízvédelme is megvalósulhat

Tüttő Kata elmondta, hogy uniós pénzből „nagyjából tízmilliárd forintot” már elköltöttek árvízvédelemre, és „nagyjából” 30 milliárd forintot költenének még a mostani ciklusban.

A főpolgármester-helyettes elmondta még, hogy a csapadékvíz megtartásban és elvezetésben is gondolkoznak, megtartanák a nagy mennyiségben érkező esővizet, hogy azt később felhasználják.