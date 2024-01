Hán Júnisz legnagyobb kórházától pár méterre bombáznak az izraeliek

Néhány méterre a gázai Hán Júnisz legnagyobb működő kórházától bombáz az izraeli hadsereg, a kórházban dolgozók szerint katasztrofális a helyzet, akár be is zárhatnak, számolt be a Guardian.

A Nasser kórház egészségügyi személyzete és helyiek szerint a bombák mindössze néhány méterre csapódtak be a kórháztól, ami az egyetlen nagy kórház a városban, ami még működik. Naponta több száz sebesültet fogadnak.

A gázai kórházak kétharmada már nem működik, ezért további katasztrófához vezetne, ha a Nasser kórházat is evakuálni kellene. Palesztin források szerint hétfőn mindössze 150 méterre a kórház bejáratától csapódott be egy bomba, ami 8 embert megölt, 80-at pedig megsebesített. Az izraeli tisztviselők viszont azt állítják, hogy a Hamász terroristáinak hadiszállása van a kórházban, ezt azonban az egészségügyi személyzet tagadja.