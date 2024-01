Japánnak összejött a holdraszállás, de még nem tudni, mennyire volt sikeres a landolás

A japán „mesterlövész szonda” leszállt a Holdon, de egyelőre nem lehet tudni, hogy a landolás a tervek megfelelően sikerült-e. Magyar idő szerint nem sokkal fél öt előtt kezdődött a landolás, ami nagyjából húsz percig tartott.

Ezzel Japán lett az ötödik ország, amely leszállt a Holdon a korábbi szovjet (és orosz), amerikai, kínai és indiai holdmissziók után. A japán űrügynökség (JAXA) küldetése a SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) leszállóegységgel 2023 szeptemberében indult útjára, mint azt a Qubit megírta, és december 25-én állt Hold körüli pályára. A SLIM amely nem sokkal azután landolt a Holdon, hogy a szintén a Holdra küldött amerikai Peregrine szonda, rajta Weöres Sándor verse, megsemmisült a Csendes-óceán felett.

A Sky News azt írja: a japán holdraszállást követő irányítóközpont azonban még mindig arra vár, hogy kapcsolatba lépjen a leszállóegységgel. A kommunikációs problémákkal függhet össze, hogy a landolást élő kameraképen nem is lehetett követni, csak animáción keresztül (ínyenceknek itt van az esemény Youtube-csatornája, bár éppen nem történik rajta semmi).

Ha a küldetés sikerrel járt, Japán lehet az első, amelynek sikerül nagy pontosságú, nagyjából 100 méteres kijelölt körzetben leszállnia (a holdszonda erről a precíziós képességéről kapta becenevét is: moon sniper, vagyis holdi mesterlövész). A landolásra kiszemelt kráter azért különleges, mert feltételezések szerint itt a felszínen is elérhető a holdkéreg belső rétege, a köpeny, így az itt gyűjtött minták kulcsfontosságúak lehetnek a Hold és a Föld eredetének tanulmányozásában. A küldetés során azt is igyekeznek feltárni, hogy a Hold lehetséges vízkészletét miként tudják majd hasznosítani az emberek a jövőben tervezett holdbázisokon.