Kigyulladt egy csepfolyósított-földgáztelep Szentpétervártól nem messze

Robbanások után tűz ütött ki egy orosz csepfolyosított-földgáztelepen Szentpétervár közelében, írja az állami RIA Novosztyi hírügynökség alapján a BBC. A lángokat sikerült eloltani, sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

The port terminal of the "Novatek" plant in Ust-Luz, Lenoblast, Russia was attacked.

The plant processes stable gas condensate, the final products are oil, kerosene, diesel fraction and fuel oil. pic.twitter.com/uFuSbMrFsh