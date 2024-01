Mégsem kerülhet Orbán kezébe az Európai Tanács, mert Charles Michel meggondolta magát

Charles Michel mégsem jelölteti magát a júniusi európai parlamenti választásokon – írja a Politico a belga politikus Facebook bejegyzése alapján.

Michel azt írja, minden erejét a jelenlegi feladatainak fogja szentelni. „Korábbi bejelentésem intenzív médiafigyelmet és találgatásokat váltott ki. Ennek egy részét előre láttam, tekintettel megközelítésem példátlan - egyesek szerint merész - jellegére" - fogalmazott.

Charles Michel január elején jelentette be, hogy jelölteti magát a júniusi európai parlamenti választásokon. Olyen még sosem fordult elő, hogy a Tanács aktuális elnöke jelöltként indul az európai parlamenti választásokon. November végéig szól a megbizatása, ha viszont megválasztották volna a parlamentbe, júliusban el kellett volna foglalnia a helyét és le kellett volna mondania a Tanács vezetéséről.

photo_camera Charles Michel Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Mindez azt jelentette volna, hogy ha az uniós vezetők addig nem tudnak dönteni a megüresedett tanácsi poszton az utódjáról, a soros elnökséget ellátó ország vezetője bonyolítaná az Európai Tanács ügyeit, praktikusan ő töltené be az elnöki feladatokat. Márpedig júliustól a soros elnökséget Magyarország viszi, tehát ebben az esetben Orbán Viktorra szállt volna az Európai Tanács irányítása. Az indulásról szóló bejelentése miatt számos európai politikus bírálta, amelyre utal is most, amikor visszavonta indulását.