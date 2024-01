Nagy lejtmenetben, idei mélypontján a forint az euróval és a dollárral szemben is

Pocsékul zárja a hetet a forint, a devizapiacokon pénteken reggel óta gyengül a pénzünk az euróval, dollárral szemben. Az euró ára a reggeli 385-ös szintről 388,05 forintig emelkedett, ami idei negatív csúcsot jelent (bár innen visszatért 386-387 forint közé). A hét elején még 381-382 forint között volt az euró árfolyama, ami az évet 377-378 forint közötti sávban kezdte. Nagyjából egy hónap alatt tehát csaknem 3 százalékkal lett drágább az euró.

A dollár árfolyama még dinamikusabban nőtt idén a forinttal szemben. Január elején még 346-347 forint között volt a dollár, most már 357,18 forintnál van, ez nagyjából 3,2 százalékos forintgyengülést jelent. Ennek nagy része szintén a héten jött össze: hétfőn még 350 forint körüli szinten kereskedtek a dollárral.

Régiós szinten is kiemelkedő a forint gyengülése, a lengyel zloty ára december második felében volt utoljára olyan magasan, mint most: 88,8 fölött is kereskedtek vele, az elmúlt fél évben két napon, december 18-19-én volt ennél magasabb, 88,9 forint fölött a zloty árfolyama.

A forint árfolyamát az elmúlt napokban két hazai tényező gyengítette: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ötletelni kezdett a kamatszámítás új módszereiről – ezzel aznap az OTP-nek is adott egy pofont –, amivel hamarosan vitába szállt az MNB. Másrészt a jegybank lebegtette meg, hogy a jövő heti kamatdöntés az elmúlt hónapokban megszokott 0,75 százalékpontosnál nagyobb mértékű lehet. Emellett pénteken a vártnál alacsonyabb amerikai inflációról megjelent adatok is nagy mozgásokat indítottak be a devizapiacokon.