Az MNB beleszállt Nagy Márton ötletébe, ami miatt a héten összecsinálta magát a forint

A Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium hétfőn tette közzé „vitaindító” ötletét, amely a változó kamatozású hitelek referencia kamatlábairól szól. A Portfolio alapján ezt írtuk a tervről: A bankközi, úgynevezett BUBOR helyett az alacsonyabb diszkontkincstárjegy-hozamokat használnák ezen hitelek kamatozásánál viszonyításnak.

A bejelentés után másnap tavaly ősz óta nem látott szintre, 386 közelébe gyengült a forint az euróval szemben, a tőzsde pedig lejtmenetbe kapcsolt. Bár a tárca azt írta, hogy csak a vállalati hiteleknél tartják ezt indokoltnak, a Portfolio mégis arról írt, hogy a minisztériumban olyan forgatókönyvön is dolgoznak, ami szerint minden hitelre kiterjesztenék ezt, sőt, nemcsak az újakra, hanem a már megkötött szerződésekre is. Mindez a Standard&Poor’s hitelminősítő reakcióját is kiváltotta, akik szerint ennek hatására megroppanna az a külföldi befektetői bizalom, ami éppen csak most kezdett helyreállni a bankszektort célzó populista intézkedések sorozatából. Most pedig a Matolcsy vezette MNB is reagált . Azt írják, „a monetáris transzmisszióba történő ad-hoc beavatkozások nem segítik a magyar gazdaság stabil, fenntartható növekedési pályára állását”, a BUBOR leváltására tett javaslat pedig „téves út”. Hét pontba szedett érvelésüket ebben a dokumentumban lehet elolvasni. A Portfolio szerint ennek a dokumentumnak a hatására kezdett ugrásszerű erősödésbe a forint, ami az euróhoz viszonyítva már ismét 386 forintos szint alatt van épp.

Ez a héten már a második hétpontos „szakmai cikke” a jegybanknak. Kedden Orbán kedvenc kamarai elnökébe, Parragh Lászlóba szálltak bele. Az írást maga Kuti Zsolt, a jegybank főközgazdásza jegyzi és olyanokat ír benne, hogy a „valótlanságokra épülő”, „legfeljebb hangulatkeltésre jó” állítások veszélyesek, amire szerinte „jó példa Parragh László”, akinek a monetáris politikáról és jegybankról szóló szavai „a tényektől és a valóságtól távol álló” kijelentések, amik leginkább csak a közvélemény megtévesztésére alkalmasak.