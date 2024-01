Több farkaskoponyát talált borsodi vadászoknál egy kiterjedt rendőrségi razzia

Szerda reggel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Putnokon nagyszabású rendőrségi akció volt, „ utcákat zártak le és két ingatlanban tartott házkutatást, illetve tartóztatta le a rendőrség az ott élő vadászokat” – írja a megyei hírportál. A Boon.hu úgy tudja, hogy a jeladós svájci szürke farkas kilövése után széles körű nyomozásba kezdett a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) megyében, ez vezetett el a mostani akcióhoz is.

A lap megkeresésére a rendőrség annyit közölt, hogy „ január 24-én Putnokon a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hajtott végre helyszíni intézkedést, azonban a nyomozás érdekére tekintettel egyelőre nem áll módunkban az ügyről bővebb tájékoztatást adni”. Egy másik cikkében a portál később azt is írta, hogy Putnok után egy másik borsodi településen is megjelentek a rendőrök, és ott egy telephelyen öt farkas koponyáját találták meg. A lap úgy tudja, mindkét putnoki esetben természetkárosítás miatt folyik az eljárás, ahogyan a jeladós farkas kilövése ügyében is emiatt indult nyomozás.