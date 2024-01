Mauglinak hívtak és ordítoztak az óvónők egy autista kisfiúval Óbudán

Mauglinak hívták, folyamatosan kiabáltak vele, verbálisan bántalmazták és be is zárhattak egy ötéves, autizmussal élő kisfiút egy óbudai óvodában, írja az rtl.hu. Minderről az anyja készített hangfelvételt titokban, egy táskába rejtett diktafonnal.

A több mint két és fél órás hangfelvételen hallatszik, ahogy az óvónők többször Mauglinak hívják a fiút, kiabálnak, káromkodnak vele. Az anya valószínűnek tartja, hogy fiát bánthatták vagy be is zárhatták valahova, mivel a felvételen „egy helyen ordít nagyon hangosan, azt is kiabálja, hogy ne”.

A csatornának nyilatkozó anya szerint a fiú viselkedése hirtelen megváltozott, egy idő után félt bemenni a csoportszobába. A szülők viszont hiába próbálták felvenni a kapcsolatot az igazgatónővel, amíg nem szerzett tudomást a hangfelvételről, vissza sem hívta őket.

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vizsgálatot indított az ügyben, az érintett óvodai dolgozóknak hétfőn azonnali hatállyal felmondtak.