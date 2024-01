Nagyon kibuktak az olaszok a Budapesten kutyaként, láncra verve bíróság elé vezetett szélsőbaloldali vádlott miatt

photo_camera Az olasz vádlott Fotó: Németh Dániel/444

Politikai oldaltól függetlenül óriási felháborodást okozott Olaszországban, hogy a magyar hatóságok hogyan bánnak az antifa-per elsőrendű olasz vádlottjával, a 39 éves milánói anarchista tanárnővel.



Hétfőn tartották az egy évvel ezelőtti neonáci Kitörés túra feltételezett résztvevőinek megtámadásával és brutális összeverésével vádolt 3 nyugat-európai szélsőbalos aktivista perének első előkészítő ülését Budapesten. A tárgyalóteremben sok olasz volt jelen, a vádlott családtagjai, újságírók, jogvédők és a nagykövetség munkatársai. Őket is, illetve az olasz közvéleményt is sokkolta a látvány, hogy I.S.-t összebilincselt végtagokkal, vezetőláncon hozták be a tárgyalóterembe, hogy a tárgyalás 3,5 óráját végig megláncolva töltse.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A 39 éves milánói nő korábban is panaszkodott fogva tartásának körülményeire, ügyvédje, Magyar György ezt nyilatkozta a Magyar Hangnak:



„Védencem nagyon rosszul viseli a fogva tartás körülményeit. Úgy érzi, feleslegesen tartották ilyen szigorú felügyelet alatt. Kezdetben a kapcsolattartást sem engedélyezték a szüleivel. Nemzetközi terroristaként tekintenek rá” Egy Carmen Giorgio nevű olasz nő, aki három hónapig volt I.S. cellatársa Budapesten, korábban részletes nyilatkozatot adott az olasz Repubblicának arról, hogy milyen megalázó, embertelen körülmények között tartották fogva őket. Poloskainvázióról, állati mocsokról, elviselhetetlen zsúfoltságról, kevés és borzalmas táplálékról, minimális tisztálkodási lehetőségekről és a fogvatartottakat durván kezelő börtönőrökről mesélt.

„Sokkoló volt, őrületes látvány. Úgy bántak vele, mint egy kutyával. (…) Ez az európai jogszabályok súlyos megsértése” - nyilatkozta az olasz sajtónak a hétfői ülés után Eugenio Losco, az egyik jelenlévő ügyvéd.

„A lányommal úgy bánnak, mint egy állattal. Nem viccből mondjuk 11 hónapja. A politikusok, a kormány, de sok újság is csak azzal a részével foglalkoznak, hogy a lányom bűnös-e, figyelmen kívül hagyva, hogy közben az emberi jogok szégyenteljes lábbal tiprása folyik” - nyilatkozta a vádlott apja.

Közben olasz politikusok is reagáltak, pártállástól függetlenül elítélően. Antonio Tajani külügyminiszter, a jobboldali-populista Forza Italia vezetője arról tweetelt, hogy megkérik a magyar kormányt, hogy figyelje a helyzetet, és lépjen közbe, hogy I.S. olasz állampolgár emberi jogai érvényesülhessenek. Piero Fassino Demokrata párti képviselő az olasz kormány beavatkozását kérte, hogy I.S. szabadlábon védekezhessen és garantálva legyenek a jogai. A liberális Italia Viva képviselője, Nicola Danti nyilvánosan kérte Meloni miniszterelnököt, hogy járjon közbe Orbánnál.

Az olasz Avvenire úgy tudja, hogy Tajani külügyminiszter hétfő este azt kérte, kedden kéressék be a római magyar nagykövetet az olasz külügybe. A lap információja szerint a budapesti olasz nagykövet kedden tárgyal az ügyben a magyar kormányzattal.