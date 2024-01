Antifa-ügy: három évet kapott a tettét beismerő másodrendű vádlott

Megtartották az első előkészítő ülést az egy évvel ezelőtti budapesti antifasiszta támadások ügyében megvádolt három külföldi szélsőbaloldali aktivista perében. Ez volt az az eset, amikor Budapestre érkező szélsőbalosok a város több pontján brutálisan összevertek olyan embereket, akikről feltételezték, hogy a neonáci Kitörés túra résztvevői.



Már ezen az előkészítő ülésen érdemi események zajlottak. A három vádlott közül a másodrendű, egy német férfi, „a vádirattal megegyező beismerő vallomást” tett. Emiatt ő már meg is kapta a hároméves büntetését, illetve bűnszervezetben való részvétel miatt öt évre ki is utasították az országból. A szélsőbalos verőember legkorábban két év után szabadulhat. Rá eredetileg 3,5 évet kért az ügyészség. Ellene amúgy Németországban is büntetőeljárás folyik.

Az elsőrendű vádlott, egy fiatal olasz nő, akire 11 év börtönt kért az ügyész, nem ismerte be a bűnösségét, mondván, nem követte el a terhére rótt bűncselekményeket.

photo_camera Az elsőrendű vádlott. Fotó: Németh Dániel/444

A harmadrendű vádlott szintén tagadott, védője szerint a bizonyítékok épp az ártatlanságát igazolják.

A tavalyi támadásokhoz hasonló, jól szervezett szélsőbalos akció korábban sosem zajlott Magyarországon. A tettesek pontos koreográfiával készültek, rétegesen öltöztek fel, hogy villámgyorsan át tudjanak öltözni. A célpontjaikat pedig szervezetten, villámgyorsan rohanták le, viperával brutálisan összeverték, majd a vezetőjük jelére 30 másodperc után abbahagyták, és elmenekültek.

(via HVG)