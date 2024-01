Egy magyar nő azt állítja, tízéves kislánya van Neymartól, pert is indított Brazíliában

Apasági per indított Neymar ellen egy Gáspár Gabriella nevű, Budapesten élő ex-modell - írják a brazil sajtóban. Gáspár a keresetében azt mondja, hogy lányának, a tízéves Jázmin Zoénak a brazil világsztár az édesapja. Teherbe pedig egy 2013-ban Bolíviában játszott válogatott meccs után esett a csatártól. (Nem mintha bizonyító erejű lenne, de 2013-ban volt Bolívia-Brazília meccs, az akkor 21 éves Neymar játszott rajta, jól is ment neki, két gólt szerzett, egyet Ronaldinho passzából.)

A nő azt kéri a bíróságtól, hogy az igaza bizonyítása végett Neymart kötelezzék apasági DNS-teszt elvégzésére.

Angelo Carbone, Gáspár ügyvédje az O Estade de S. Paulo című lapnak azt nyilatkozta, hogy ügyfele több csatornán is megpróbálta felvenni a kapcsolatot Neymarral. Üzeneteket küldött a szüleinek és a testvérének, Rafaella Santosnak, illetve Neymar Jr Institute-nak és a sportoló Instagram-fiókjának is, válasz nélkül. A CNN Brazil meg is tekinthette az egyik ilyen üzenetet, amiben képek voltak a kislányról és a következő szöveg:

„Helló. Remélem, megkaptad a levelemet és a kislányod fotóját is."

Az ügyvéd szerint Gabriella nincs olyan anyagi helyzetben, hogy egyedül fel tudja nevelni a kislányát, ezért havi 30 ezer euróra (kábé 11,5 millió forintra) tart igényt.

Ezen felül az elmúlt 10 év gyerekkel kapcsolatos kiadásainak megtérítését is kéri, ez az összeg 143 millió forintnak felel meg.

Neymarnak két gyereke van, a 12 éves Davi Lucca és a három hónapos Mavvie.

Amennyiben bebizonyosodna, hogy Neymar az apa, nem ő lenne az első brazil világsztár, akinek magyar nőtől született gyereke. Roberto Carlos a Real Madrid budapesti gálafellépése idején, 2005-ben ismerkedett meg Horváth Alexandrával. Cristofer Roberto da Silva Horváth már 16 éves, és tehetséges focistának tűnik.