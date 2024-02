Eladta élete első Volkswagenét, hogy Obi-Wan Kenobi válhasson belőle

Lassan 25 éve bújt először a legendás Obi-Wan Kenobi bőrébe Ewan McGregor, de valamiért a mai napig rendszeresen felbukkan az arca Reddit és 9gag posztokat böngészve. Az internetes folklór és a Star Wars fanok különösen a szívükbe zárták a skót színészt, pedig ha nem adta volna el élete első kocsiját tinédzserként, egészen máshogy is alakulhatott volna a karrierje.

McGregor az iskola mellett hétvégente egy hotel konyháján mosogatott, így spórolt össze magának 500 fontot, amiből 16 évesen megvehette hőn áhított autóját - egy Volkswagen Bogarat. Viszont pont ezt a járgányt kellett feláldoznia, mikor később, színházi háttérmunkásként beleszeretett a színészmesterségbe. A Bogár árából finanszírozta ugyanis további tanulmányait, ami különösen jó befektetésnek bizonyult. Az 1996-os Trainspotting sikere után gyorsan a világ legnagyobb sci-fi filmsorozatának, a Csillagok Háborúja egyik főszereplőjének Jedi-köntösében találta magát, aminek emlékét a mai napig aktívan őrzik idézetes feliratos GIF-ek és ironikus mémek formájában.

Habár az előzménytrilógia a mai napig megosztja a rajongókat, az idő mindent megszépít, hiszen minden hibája ellenére is egy új generációval szerettette meg a Star Wars filmeket. Az első epizódban, a Baljós árnyakban még épp csak ifjú padawanként bontogatta szárnyait a kölyökképű Obi-Wan, rögtön az első megszólalásával megidézte a korábbi filmek sokat hallott mondatát: „Valami rossz érzés fogott el”.

A második részben a történet szerint 10 évvel később jártunk, így az immár Anakin Skywalker mestereként tevékenykedő Obi-Want is át kellett alakítani. A transzformáció túl jól sikerült, ugyanis a haját és szakállát megnövesztő McGregor tökéletes Jézus-ábrázolásnak is bizonyult. Nem egy vicces kedvű unoka tréfálta meg vallásos nagyszüleit karácsonyra kapott szentképpel, bízva benne, hogy sosem derül ki a turpisság.

Szintén a Klónok támadásából származik a zavarodottan pislogó Obi-Wan reakciókép, ami minden GIF-gyűjtemény alap darabja.

„Hello there!” - dobta oda lazán a harmadik rész aktuális algonoszának Kenobi tábornok, miután beszaltózott az ellenség bázisra. Talán az üdvözlés könnyedsége vagy az egész szituáció abszurditása miatt vált ez a mondat a fanok kedvencévé, de kevesen emlékeznek, hogy nem itt hallhatták először. A Sir Alec Guinness által alakított ős-Obi-Wan is így köszöntötte először R2D2-t, akinek a fizimiskájára igyekeztek igazítani McGregor megjelenését.

A Sithek bosszújának végső párbaja előrevetítette a későbbi filmek megtört Jedi lovagját, amikor a csalódott Obi-Wan számonkérte a legyőzött Anakint. „Te voltál a kiválasztott!” - szólt utolsó szavaival tanítványához, amit azóta is sokat idéznek a fanatikus Star Wars rajongók.

Lassan két évtizede ért véget az előzménytrilógia, de az új Disney reneszánsznak köszönhetően nem is olyan rég újra láthattuk Ewan McGregort leghíresebb szerepében. Amellett, hogy újra elsüthette a „Hello there!” szállóigét a Disney+ sorozatában, produkáltak egy újabb népszerű mémformátumot is: a távcsövével fürkésző, majd riadtan bámuló Obi-Wan Kenobit. A köztes képkocka bármivel behelyettesíthető:

A szakállas Jedi szerepe után szinte már rá sem ismerni az 52 éves színészre, aki most gyermeki boldogsággal mosolyog a bajsza alatt, hiszen a karrierjét beindító bogárhátú után mára a Volkswagen márkanagykövete lett. A teljesen elektromos Volkswagen ID.7 reklámfilmjében felbukkanó McGregor a hétköznapokban is megszállott sofőr: 30 autót számláló gyűjteményében 3 Bogár és több klasszikus kisbusz is lapul.

Elárulta azt is, honnan ered a márka iránti szenvedélye: már gyerekként is csodálta a garázsában régi autókat bütykölő nagyapját, de az első élményei között voltak azok a nyaralások is, amikor éjszaka indultak el Skóciából Franciaországba a család autójával, egy Volkswagen Bogárral. Szülei őt és testvérét pizsamában ültették be a hátsó ülésre, hogy másnap reggel a tenger illatára ébredve kelhessenek át komppal a La Manche csatornán. Nem lehetett könnyű légkondi nélkül a francia tengerparton, de olyan szép emlékeket hagytak benne ezek az utak, hogy nem volt kérdés, milyen autót választott magának első félretett pénzéből. Amit ha nem adott volna el, talán soha nem válhatott volna azzá a hollywoodi sztárrá, akit ma ismerünk.