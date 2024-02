Fél kilométer átmérőjű aszteroida halad el pénteken a Földhöz nagyon közel

A Nasa Földközeli Objektumokat Vizsgáló Központjának becslése szerint egyes pontjain 480 méter átmérője van annak az aszteroidának, ami pénteken halad majd el a Föld mellett – írja a Guardian. A „mellett” itt azt jelenti, hogy 2,7 millió kilométerre közelíti meg a bolygónkat, ami a Föld és a Hold távolságának hétszerese, tehát semmi esélye annak, hogy összeütközzünk.

Amúgy ez az aszteroida hasonló méretű lehet, mint a New York-i Empire State Building. 2008-ban fedezték fel, és a 2008 OS7 nevet viseli. Legközelebb 2032-ben tér majd vissza a közelünkbe, de akkor már sokkal távolabbi találkozásról lesz szó, hisz 45 millió kilométerre tőlünk vezet majd az útja.

(A borítókép illusztráció a Don't Look Up c. filmből)