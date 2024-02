Szégyellje magát! – üzeni Novák Katalinnak a pedofil igazgató egyik áldozata

„A súlyosan pedofil bűncselekmény leplezéséhez asszisztált K. Endre, aki ráadásul pszichológus, és akinek a nevét a személyiségi jogainak védelmében nem írják ma le az újságok, és aki – mivel a köztársasági elnök mentesítette őt a bűncselekmény hátrányos jogkövetkezményei alól is – holnap bármelyikünk gyermekének pszichológusa lehet. Mivel a neve nem kerül nyilvánosságra, nincs módja a közvéleménynek, hogy nagy ívben elkerülhesse őt. Kaleta Gábor nevét legalább ismerjük” - mondta a Telexnek Gál András, aki számos egyéb zaklatási ügy mellett a bicskei gyermekotthonban szexuális zaklatásnak kitett fiatalok ügyét is vitte, egészen a Kúriáig.

De Novák Katalin egyetlen aláírással eltörölte a molesztált kiskorúak és jogi képviselőjük rengeteg munkáját, legalább is azt a részét, amelynek eredményeképpen K. Endrét 3 év 4 hónap börtönre ítélték.

photo_camera A kép illusztráció Fotó: Sándor-palota/MTI/MTVA

Ahogy az ügyet kirobbantó mai cikkünkben írtuk, ő volt az igazgató helyettese és segédje, akinek tudomása volt arról, hogy az igazgató több gyereket is molesztál, aki megírt egy hamis vallomást az egyik gyerek nevében, és aki ezt a hamis vallomást a saját irodájában a pedofil igazgató jelenlétében akarta aláíratni az érintett gyerekkel. Ezért ítélték el kényszerítésért első és másodfokon is. A köztársasági elnöki kegyelemnek köszönhetően viszont nem csupán a börtönből szabadulhatott idén tavasszal, hanem büntetett előélete és foglalkozástól való eltiltása is semmis - márpedig ezeket nem véletlenül szabta ki a bíróság. Novák a cikkünkre annyit reagált, hogy „pedofiloknak nincs és nem is lesz kegyelem”, de az nem derült ki, hogy a pedofíliát rejtegetőknek miért jár ilyen.

„Ez az ember szép sorjában rábeszélte fenyegetésekkel, zsarolásokkal az áldozatokat, hogy vonják vissza a vallomásukat, vagy ne tegyenek terhelő vallomást az igazgatóra. Na, ez kapott kegyelmet” - mondta a láthatóan feldúlt ügyvéd a Telexnek. „Innentől kezdve a kiszolgáltatott sértettek évtizedes küzdelmének, valamint a sértetti képviseletnek semmi értelme, ha egy ilyen megtörténhet”. Gál szerint

„a köztársasági elnök döntése a sértettek, a sértetti képviselő és a bíróságok arcul köpése”.

Utóbbit már az ügy feltárásában anno kulcsszerepet vállaló RTL Klubnak mondta Gál, és a műsorban megszólalt az ügyet kirobbantó egyik áldozat is.

Julián azt mondja, az ilyen hírek után „az ember képes azt érezni, hogy az eddigi történések mehetnek a kukába. Nehezen felfogható a döntés, hogy kegyelemre méltó az az ember, aki hosszú éveken át asszisztált egy olyan súlyos bűncselekmény-sorozathoz, amely jóvátehetetlen károkat okozott nagyon sok ember életében.” Kérdésre Novák Katalinnak csak annyit üzent: szégyellje magát.