„Pedofiloknak nincs és nem is lesz kegyelem” – mondja Novák hivatala, de az nem derül ki, hogy a pedofíliát rejtegetőknek miért van

Péntek reggel megírtuk, hogy Novák Katalin kegyelmet adott a bicskei gyerekotthon pedofil exigazgatóját fedező bűntársnak. Annak a férfinak, akinek tudomása volt arról, hogy az igazgató több gyereket is molesztált, aki hamis vallomásra akarta rávenni az áldozatokat, hogy mentse főnökét és akit kényszerítés miatt 3 év 4 hónap börtönre ítéltek. Ezzel párhuzamosan kérdéseket is küldtünk a köztársasági elnök hivatalának, ahonnan délután érkezett a következő válasz:

„Tisztelt Kolléga!

Novák Katalin elnöksége alatt pedofiloknak nincs és nem is lesz kegyelem. A pedofíliával szemben nincs mentség. Akit pedofília miatt ítéltek el, eddig sem kapott és ezután sem kap elnöki kegyelmet.

Konkrét kegyelmi ügyekben a harminchárom éves hagyományoknak és a jogszabályoknak megfelelően nem tudunk részletes tájékoztatást adni.”

photo_camera Novák Katalin és a pápa az áprilisi budapesti látogatáson, ami miatt 22 embernek adott kegyelmet a magyar köztársasági elnök, köztük a pedofílmosdató igazgatóhelyettesnek. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ahogy azt megírtuk, Novák 2023. április 27-én egy nap alatt rekordnak számító 22 kegyelmi döntést hozott meg a pápalátogatás ürügyén. A bírósági iratok szerint a bicskei pedofil igazgató ügyeinek eltussolásával próbálkozó helyettest is aznap mentette fel a további büntetése alól.