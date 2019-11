Kényszerítés miatt is elítélték a Bicskei gyermekotthon pedofíliáért már elítélt igazgatóját

Kényszerítés miatt is elítélték a bicskei gyermekotthon korábban szexuális visszaélés - az otthonban élő gyermekek molesztálása - miatt jogerősen 8 év fegyházra ítélt volt igazgatóját, írja a Népszava az RTL Klub híradójára hivatkozva. A mostani ítélet még nem jogerős.

Az igazgató a vád szerint már fel volt függesztve állásából, amikor helyettese segítségével arra próbálta rávenni az egyik ellene valló gyereket, hogy vonja vissza a vallomását. Helyettese az RTL értesülései szerint még most is egy általános iskolában tornatanár, bár most őt is 3 év 4 hónap börtönre ítélték, igaz, őt se jogerősen.