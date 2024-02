Épp az autista kisgyereket legdurvábban lemauglizó óvónőt nem küldték el az óbudai óvodából

Éppen azt az óvónőt nem küldték el egy III. kerületi óvodából, aki a legcsúnyább dolgokat mondta annak az ötéves, beszélni nem tudó, autizmussal élő kisfiúnak, akit két kolléganőjével együtt Mauglinak gúnyoltak, tudta meg az RTL Híradója. Az anyuka titokban hangfelvételt készített arról, ahogy a három óvónő bántja a kisfiát, majd azt elküldte az óvoda vezetőjének. Korábban hiába kereste őt, visszahívást sem kapott az óvodából.

A három óvónőből kettőt elbocsátottak, a harmadik csak figyelmeztetésben részesült, maradhatott az óvodában. Az édesanya hiába szeretné megtudni, hogy az óvónő miért foglalkozhat továbbra is gyerekekkel az intézményben, az illetékes Észak-Budapesti Tankerületi Központ vezetőjétől csak annyi választ kapott, hogy a belső vizsgálat anyagait nem küldhetik el neki.

A tankerület az RTL megkeresésére annyit közölt: minden érintettel szemben, aki szabálytalanságot követett el, arányosan intézkedtek. Megismételték, hogy az említett óvónő figyelmeztetésben részesült, és hogy a vizsgálat anyaga nem nyilvános.

Az anya által rögzített több mint két és fél órás hangfelvételen nemcsak az hallatszik, hogy az óvónők többször is Mauglinak hívják a fiút, hanem az is, hogy kiabálnak, káromkodnak vele. Az anya szerint valószínű, hogy fiát, aki egy idő után már félt bemenni a csoportszobába, bánthatták vagy bezárhatták valahova, mert a felvétel egy részén „ordít nagyon hangosan, azt is kiabálja, hogy ne”.

A szülők most új óvodát keresnek a kisgyereknek. Emellett az ügyben az édesanya rendőrségi feljelentést is tesz.