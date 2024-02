„Nem az van, hogy maguk egy vereséget próbálnak győzelemként eladni?”

Interjút adott a Flamand Közösség közszolgálati csatornája, a belga VRT televízió riporterének Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. A téma természetesen a csütörtöki uniós csúcs volt, ahol a kormánypártok szerint újabb zajos magyar siker született. A nemzetközi közvélemény erről nincs meggyőződve, ezt tükrözte rögtön a riporter első kérdése is:

„Önök nem egy vereséget próbálnak most győzelemként eladni?”



Szijjártó szerint nincs erről szó, hiszen ez nem egy piac, ahova alkudozni jár az ember, majd rögtön arról a két feltételről beszélt, amik számukra fontosak voltak. Az egyik ezek közül, hogy a magyar kormánynak járó pénzeket ne küldjék Ukrajnába. Rögtön meg is kapta a kérdést, hogy erről soha nem is volt szó, és Szijjártó nem is tudta cáfolni ezt - csupán vélelmezte, hogy ha egy tagállamnak befagyasztják a neki járó forrásokat, akkor van oka feltételezni ilyesmit.

Szijjártó kijelentette, azért nem vétóztak, mert Magyarország garanciát kapott valamire, amiről bizonyíthatóan sosem volt szó.

A második feltétel is érdekes volt: itt a riporter szembesítette a külügyminisztert azzal, hogy nem lesznek az ukrán támogatás kondíciói újratárgyalva évente – mint azt Orbán Viktor szerette volna; csak egy jelentést készítenek majd a költésekről. Kiderült, hogy ez sem jelent problémát: „Nekünk ez is megfelel.”

Szijjártó szerint az is fontos volt, hogy a megszavazott 50 milliárd eurós támogatás az ukrán állam működésére menjen, és ne katonai célokra – amiről egyébként korábban sem volt érdemi vita, mert azokat elvileg az Európai Békekeret fedezi majd. Ebben Magyarország nem fog részt venni, de nem is fogja blokkolni azt.

Kérdésre válaszolva a külügyminiszter azt is elmondta, hogy nem lepődtek meg, mennyire egyedül maradtak az álláspontjukkal, mert sosem mások szemüvegén és szempontjain keresztül ítélnek meg politikai kérdéseket.

Az interjú második felében Szijjártó megkapta a kérdést: vajon miért jár olyan gyakran Moszkvába, és miért tart ennyire sokáig összetákolni egy kijevi látogatást?

A külügyminiszter láthatóan készült a kérdésre, és darálta érveit: ez egyrészt nem verseny, másrészt a legnagyobb humanitárius akciót hajtja végre Magyarország, 1 millió ukránt fogadtunk be (azt nem részletezte, mennyien maradtak itt közülük), 500 ezer ukrán családnak segítettünk a határon túl, összesen 20 megyében.

Azt is elmondta, tény: komoly konfliktus van a kormányok között a nemzetiségi jogok miatt, és lépésekre várnak az ukránoktól ezekben a kérdésekben.

Szijjártó beszélt Szergej Lavrovhoz fűződő kapcsolatáról is: kérte őt, hogy szeretnék, ha befejezné a háborút, mert az rossz mindenkinek, és elismételte a már többször hangoztatott érvét arról, hogy könnyű Brüsszelben, Washingtonban és elegáns irodákban ukránpártinak lenni, bezzeg ő az Orosz Energiahéten 1000 orosz előtt, többek közt a miniszterelnök-helyettessel az oldalán, pacekba mondta el, hogy nem jó dolog a háború, vége lehetne már. Kiállnak Ukrajna területi integritása mellett.

Minden további Szijjártó Facebook-oldalán: itt és itt.