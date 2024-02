Bayer Zsolt tudatosan hazudott a nagyapjáról

Bayer Zsolt elismerte, hogy – szemben mai állításaival – egy 2016-os interjúban valóban azt mondta, hogy kikérte az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából (ÁBTL) a nagyapjára vonatkozó iratokat, noha ez nem felelt meg a valóságnak. „Ha úgy tetszik, tudatosan hazudtam” – mondta a fideszes publicista.

Bayer Zsolt nagyapjáról, Gyimes Károlyról múlt héten írta meg Ungváry Krisztián történész, hogy nemcsak nyilas volt, de ő volt az, aki a hüvelyi motozást tanította be a kiskőrösi gettóban. Később az ÁVH-nak is jelentett.

Bayer a nagyapjáról korábban azt emelte ki, hogy embereket mentett, és mégis meghurcolta az ÁVH, végül pedig négy hálás zsidó mentette ki az Andrássy út 60-ból. Ungváry cikke után már azt írta, hogy alig ismerte a nagyapját, de nem ismerte a róla nyilvánosságra hozott állambiztonsági dokumentumokat sem.

Így került elő egy 2016-os interjú (ebben ígérte azt Bayer, hogy felhagy a trágár és durva publicisztikákkal, aztán inkább meggondolta magát), amit Stumpf Andrásnak adott. Ebben még azt mondta, hogy kikérte az iratokat: „...a nagybátyám, a fia, mindig célozgatott rá, de azt mondtam, hülyeség. Aztán kikértem az iratokat. Bizony, volt ára annak a főorvosságnak. A nagyapámat beszervezték. III/III-as volt. Haláláig. Itt vannak a jelentései, kikértem őket a Történeti Hivataltól.”

Ehhez képest Bayer az Ungvárynak írt válaszcikkében már tagadta, hogy ismerte volna az állambiztonsági iratanyagot. „Tévedés, hogy kikértem volna a nagyapámra vonatkozó iratokat, soha nem kértem ki, ez már 2016-ban is tévesen jelent meg, de nem tulajdonítottam neki jelentőséget, ahogy más sem” – írta.

A két Bayer-állítás közötti feszítő ellentmondást Bayer most a mongolos-sámános-hunos tévésorozata promotálására szervezett sajtótájékoztatón igyekezett feloldani: azzal, hogy 2016-ban nem „tévesen jelent meg” ez a rész, hanem valójában hazudott. Az Index kérdésére most ezt mondja az ügyről:

„2016-ban egy idős rokonom, akit most sem fogok megnevezni, mert a mai napig él, a kezembe adott négy darab levelet. Kettőt ezek közül a nyilas múltja miatt feljelentett nagyapám védelmében írt két ember. Ezeket a leveleket Ungváry is ismeri. Nem pontosan értem, miért is tartja őket hiteltelennek. A másik két levélben olyan jelentések voltak, amelyeket a nagyapám írt, mint Ungváry is megállapítja, valójában súlytalan ügyekben. Akkor úgy döntöttem, hogy ezeket az információkat nyilvánosságra hozom, mielőtt megteszi más.

Abban az interjúban valóban azt mondtam, hogy kikértem nagyapám adatait. Ha úgy tetszik, tudatosan hazudtam. Ennek az volt az oka, hogy természetesen úgy gondoltam, amint közlöm, hogy az egyik nagyapám nyilas volt, meg besúgó, az jókora vihart kavar. Nem akartam, hogy emiatt zaklassák a már akkor is idős rokonomat.”

Ha jól értjük, Bayer nem akarta, hogy kiderüljön: egy meg nem nevezett rokonától vannak a levelek, ezért hazudott. Hogy ki zaklatta volna emiatt a rokont, és hogy találtak volna rá, ha nem nevezi meg, nem világos. Az sem, hogy ha nyolc éve még így akarta védeni valakinek a biztonságát, most miért adja fel mégis, ha ez szerinte zaklatási alap lehet.