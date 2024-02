Védelmet kér a titkosszolgálattól Nikki Haley, Donald Trump republikánus kihívója

photo_camera Nikki Haley, elnökjelölt, egykori ENSZ-nagykövet, Dél-Karolina volt kormányzója Fotó: SPENCER PLATT

A titkosszolgálathoz (United States Secret Service) fordul Nikki Haley, Donald Trump utolsó komolyan vehető republikánus kihívója, akit rendszeres fenyegetések érnek a kampány során.

Az egykori ENSZ-nagykövet a Wall Street Journalnek azt nyilatkozta, hogy „több incidens miatt” döntött így, de a történtek nem fogják megakadályozni abban, hogy a végsőkig küzdjön.

Haley-t Trump többször kérte már, hogy függessze fel kampányát, és lépjen vissza az ő javára, hogy együtt küzdhessenek a Demokrata Párt és annak leendő jelöltje (minden valószínűség szerint Joe Biden elnök) ellen. Nagyon kevés esélye van, hogy megfordítsa a küzdelmet.

Haley-t, aki Dél-Karolina kormányzója is volt, jelenleg saját biztonsági csapata és a kampányhelyszíneken illetékes helyi rendőrök védik, de stábja úgy ítéli meg, hogy ez most már nem elegendő.

Haley újságírók előtt múlt héten már beszélt arról, hogy ha az ember nagypályán játszik, ott fenyegetések érik, ez a realitás: „Ez nem fog engem elijeszteni. Több embernek kell körbevennie? Nekem nincs ezzel gondom.”

Az ilyen kérésekről a belbiztonságért felelős miniszter dönt, miután kikérte a kongresszus illetékes (vegyes) bizottságának állásfoglalását.

Haley-t otthonában is érték már fenyegetések, gyűlésein rendszeresek az ellentüntetők, akik Ukrajna és főleg Izrael melletti kiállása miatt kritizálják.

A különleges védelem törvény szerint akkor jár valakinek, ha már biztos, hogy pártja őt jelöli az elnökválasztáson, de ettől előfordul, hogy eltér a gyakorlat. Különleges védelmet kapott például Barack Obama is 2007-es első kampányában. A most zajló kampányban különleges védelmet kért a független jelölt Robert Kennedy is, tőle megtagadták ezt, bár több fenyegetés is érte.

Az egykori elnökök számára életük végéig védelmet biztosít a titkosszolgálat. (BBC)