A svédek lezárták az Északi Áramlat felrobbantásával kapcsolatos nyomozást

A svéd ügyészség szerdán bejelentette, hogy megszüntetik az Északi Áramlat 1-es és 2-es gázvezetékeken történt robbantásokkal kapcsolatos nyomozást, és átadják a nyomozás során feltárt bizonyítékokat a német nyomozóknak.

A svéd ügyészség a közleményben tudatta, hogy a nyomozás következtetése az, hogy svéd joghatóság nem alkalmazható, ezért le kell zárni az ügyet. A nyomozás során ugyanis a svéd hatóságok arra jutottak, hogy a nemzetközi vizeken történt robbantásoknál semmi sem utal arra, hogy Svédország vagy svéd állampolgárok érintettek lettek volna az elkövetett támadásban.

Miután 2022 szeptemberében a víz alatti gázvezetéket több robbanás is érte, a svéd, a dán és a német hatóságok is nyomozásba kezdtek, utóbbi kettőnél még most is zajlik az eljárás.

„Jogi együttműködés keretében olyan anyagokat tudtunk átadni, amelyek bizonyítékként használhatók fel a német nyomozásban” - közölte a svéd ügyészség. (Reuters)