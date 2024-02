Traktorral és Wass Alberttel az ukrán gabona és Brüsszel ellen – gazdatüntetés volt Záhonyban pénteken

Az európai gazdatüntetések Magyarországra is elértek, de míg a nyugat-európai országokban sok helyen nagyobb települések, sőt, mint például Brüsszelben, Párizsban, Rómában, a főváros határában vagy akár oda behajtva tüntettek a gazdák, addig nálunk az ukrán határra, Záhonyba hirdették meg a tiltakozást.

A Fidesz már jóval korábban beleállt a gazdatüntetések támogatásába, a populista és (nyugati) elit elleni politikájába ugyanis tökéletesen beleillik az agráriumban élők tiltakozása. Hogy mennyire az európai parlamenti választásokra tekintettel támogatja a gazdákat a Fidesz, azt jelzi, hogy a kormány kontrollja alatt álló közmédia részét képező MTI-nek például Hidvéghi Balázs, a párt EP-képviselője nyilatkozott arról két napja, „hogy a brüsszeli vezetés szélsőséges ideológiák erőltetése helyett végre az európai emberek jólétét és biztonságát helyezze az első helyre”.

Csakhogy nálunk csínján kell bánni a tüntetéssel (is), hiszen A pénteki záhonyi tüntetés szervezője a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magosz (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége) volt. Szerencsére történelmileg úgy alakult, hogy mindkettőt fideszes politikus, sőt, parlamenti képviselő vezeti, előbbit Győrffy Balázs, utóbbit Jakab István. A záhonyi tüntetés egyébként is erős támogatást kapott a Fidesztől, Seszták Miklós exminiszter, kisvárdai képviselő, Tilki Attila vásárosnaményi, valamint Vinnai Győző, az egyik nyíregyházi körzetből megválasztott parlamenti képviselő is ott volt.

Plusz traktorok, plusz Wass Albert-idézet, a táblákon egymásnak némileg ellentmondó ukránozás (Segítsünk Ukrajnának? Rendben! De ki fog rajtunk, magyar méhészeken segíteni? vs. Stop az ukrán gabonának! No ukrainian honey!), Olaf Scholz és Ursula von der Leyen fotóival díszített No farmers, no food, no future! Wake up Europe!-óriástábla, továbbá kisebb táblák többek között Gazdák nélkül nincs jövő!, Brüsszel elárult minket!, A green deal öngyilkosság! feliratokkal.

A tüntetésen Seszták Miklós szerint „több százan”, Vinnai Győző szerint „rengetegen” vettek rész. Tilki Attila viszont a Facebookján inkább a Tucker Carlson–Putyin-beszélgetés magyar nyelvű változatát osztotta meg.