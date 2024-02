Magyar Péter: Minden eszközzel megpróbálnak majd vádolni, lejáratni, ellehetetleníteni

Varga Judit volt férje, Magyar Péter, a Magyar Közút és a Volánbusz igazgatóságának tagja Varga visszavonulásának bejelentése után szombaton közölte, hogy: „A mai napon benyújtom a lemondásomat mindkét állami társaságban betöltött pozíciómról. Szintén lemondok a részben állami tulajdonú MBH Bank Nyrt-ben viselt felügyelőbizottsági tagságomról. A lemondás mögött nem szakmai okok állnak.”

Ezt azzal indokolta, hogy: „Egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak, ahol Tónik, Ádámok és Barbarák vígan röhöghetnek a markukba, miközben gondolkodás nélkül feláldozzák azokat, akik ellentétben velük soha nem a saját anyagi érdekeikért, hanem a hazájuk érdekében és a honfitársaikért dolgoztak.”

photo_camera Felső sor: Rogán Barbara, Rogán Antal és Nagy János. Alsó sor: Pintér Sándor, Varga Mihály, Varga Judit és Magyar Péter. A kép 2022 május 14-én készült. Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter most újabb poszttal jelentkezett, így szól:

„Tudom, hogy a tegnapi döntésemmel sok barátomat elveszítem, amit őszintén sajnálok. A szabadságnak mindig ára van, néha óriási, de van, amikor már nincs hova hátrálni.

Tisztában vagyok vele, hogy a rogáni propagandagépezet szemében a mai naptól egyszerre leszek áruló, bűnöző, bosszúálló, pszichopata, drogos, gyerekverő, brüsszelita, sorosbérenc, háború párti, stb… Egyik sem vagyok.

Volt szerencsém személyesen is megismerni a rendszer és a szolgálatok működését, ezért tudatában vagyok annak, hogy mostantól minden eszközzel megpróbálnak majd vádolni, lejáratni, ellehetetleníteni és ehhez fel fogják használni a korábban hozzám közel állókat is, de innen is jelzem, hogy nem félek és azt kérem, hogy senki se féljen kiállni az igazságért, a hazánkért és az elesettekért.

Sokan kérdezik, hogy eddig miért hallgattam, miért csak most világosodtam meg. Ennek egyrészt családi oka van, másrészt borzasztó nehéz döntés szakítani az ember teljes korábbi életével és kockára tenni évtizedes emberi kapcsolatokat. Harmadrészt pedig, bárki bármit is állit, a Fidesz többsége nem Rogán Antal, rengeteg jóravaló ember dolgozik ebben a rendszerben kizárólag a hazájáért és a magyar emberek boldogulásáért és nem az oligarchák gazdagodásáért. Ha a párt tagjai szavazhatnának, a propaganda és a szolgálatok korlátlan ura azonnal visszavonulhatna élvezni a civil életet és a »találmányából szerzett« milliárdokat.

Ne féljetek!”

photo_camera Magyar Péter AI-val generált imázsfotója Fotó: Magyar Péter/Facebook

A posztjához Romhányi József Lepketánc című versét mellékelte:

„Mikor a hernyóból lepke lett,

kérkedve repkedett,

hogy fényben keringve mind tovább

csillogtassa hímporát.

A derék kutyának

képére mégis kiült az utálat.

– Villogj csak fent, te szép féreg;

nem lesz nagyobb az értéked!

Hernyó maradsz, bár fent keringsz.

Nem a szárny szab itt mértéket,

hanem a gerinc.”

Magyar Péter a kegyelmi ügyről néhány napja azt írta: „A mostani eset végtelenül egyszerű, született egy rossz döntés, valószínűleg többen is hibáztak. Ilyenkor nem titkolózni kell és terelni, hanem magyarázatot adni, elnézést kérni, és ha lehet, valahogy jóvá tenni.”