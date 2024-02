Ausztriában már magyar nyelven indul targoncásképzés

Az Osztrák Hulladékhasznosító Vállalatok Szövetsége kétnapos magyar nyelvű, az osztrák szabványoknak megfelelő targoncás továbbképzést indít Ausztriában, írja a Telex. A képzésen minden osztrák cég alkalmazottja részt vehet, a tanfolyamot meghirdető közleményből úgy tűnik, hogy magánszemély nem jelentkezhet.

Bár nagyon sok magyar dolgozik Ausztriában, csak keveseknek van meg az osztrák szabályoknak megfelelő továbbképzése, targoncaengedélye. Különösen Alsó-Ausztriában és Burgenlandban probléma az, hogy sok munkavállaló nem beszél olyan jól németül, hogy meg tudja szerezni ezt a képesítést. A közleményben idézik a szövetség elnökét, aki munkaadóként arról számol be, hogy a dolgozói háromnegyede beszél magyarul.

A tanfolyamot március 7-8-án tartják a magyar határhoz közeli Bruck an der Leithában, arra február 22-ig lehet jelentkezni, írja a Telex. A képzés költsége 390-520 euró, a tanfolyam résztvevőinek otthon, előre is kell tanulniuk. A szervezők fontolgatják egyébként, hogy később szerb nyelven is indítanak ilyen képzést.