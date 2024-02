Hosszabbításban a Kansas City Chiefs nyerte a Super Bowlt

Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezték meg az NFL nagydöntőjét, az 58. Super Bowlt, amin a San Francisco 49ers és a Kansas City Chiefs játszott egymás ellen. A mérkőzés előtt egyetlen valós kérdés volt: odaér-e a Tokióban koncertező Taylor Swift a mérkőzésére, amin barátja, Travis Kelce, a Chiefs tight endje is játszik. Japán washingtoni nagykövetsége jó előre megnyugtatott mindenkit: Swift igenis ott lehet a döntőn, le tudja küzdeni a 17 órás időeltolódást.

photo_camera Fotó: MICHAEL REAVES/Getty Images via AFP

Az idei Super Bowlt - amit az eddigi legdrágábbnak tartanak - Las Vegasban, a négy éve épített Allegiant Stádiumban játszották. A Chiefs volt a címvédő, a rájátszásban a Miami Dolphinst, a Buffalo Billst és a Baltimore Ravenst verték meg. A tavalyi Mr. Irrelevant - azaz a draft utolsó válaszottja -, Brock Purdy vezette 49ers előbb a Green Bay Packerst, majd a Detroit Lionst győzte le.

A mérkőzést a San Francisco kezdte, a drive jól indult, azonban a vörös zóna közelében a futó McCaffrey kezéből kiütötték a labdát, így rögtön Chiefs jöhetett. A 49ers védelme is megérkezett a mérkőzésbe, rögtön leparancsolták Mahomesékat. Nem sikerült jól a San Francisco második drive-ja sem, egy first down és 20 yardnyi büntetés után puntoltak. Az első negyed 0-0-val zárult.

A második játékrész Jake Moody Super Bowl-rekord, 55 yardos field goaljával kezdődött, 3-0 a 49ers-nek. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy magára talált a Chiefs támadósor, Mahomes 53 yardos passzt adott Hardmannek, rögtön tíz yardon belülre került a Chiefs. A következő játékban azonban Pacheco kezéből is kiütötték a labdát, azt pedig a San Francisco szedte össze.

A következő egy-egy drive megint hamar elhalt. Az első touchdownt a 49ers szerezte, egy trükkös játékot követően Januan Jennings passzolt Christian McCaffrey-nek, aki 21 yardról simán befutott a célterületre, 10-0. A félidő végén a Chiefs is vezetett egy értelmezhető támadássorozatot, a vörös zónában azonban a San Francisco védelme bemutatott két nagy játékot, így maradt hát a mezőnygól, 10–3.

Usher félidei produkcióját inkább hagyjuk, a harmadik negyedet a Chiefs kezdte, méghozzá borzalmasan. Mahomes Valdes-Scantlingnek passzolt volna, de a 49ers safety-je, Ji'Ayir Brown ellopta a labdát. A San Francisco nem tudta kihasználni a lehetőséget, puntoltak. Két támadósorozattal később a Chiefs szerzett újabb pontokat, Harrison Butker megdöntötte Moody nemrég beállított rekordját, 57 yardról lőtt mezőnygólt, 10-6.

A következő támadásokban sem a 49ers, sem a Chiefs nem tudott haladni, utóbbi puntja után azonban egy san francisco-i játékos lábára pattan a labda, amit összeszed a Chiefs. Mahomes elsőre megtalálja Valdes-Scantlinget, 10–13. A 49ers ezután egy szép drive-ot vitt végig, még egy negyedik kísérletet is sikerült megoldaniuk. Purdy Jenningsnek osztott ki egy touchdown-passzt, Moody extrapontját viszont blokkolták, 16–13. A Chiefs simán végigment a pályán, a védelem azonban megint nagyot játszott, ismét csak mezőnygóllal kellett beérnie a Kansas City-nek, 16-16.

photo_camera Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Jól játszott az idővel a 49ers, de a kétperces figyelmeztetés után a harmadik kísérletnél a védelem nagy játékot mutatott be, jöhetett Moody, aki most 53 yardról rúgta be, 19-16. Mahomesék - szokásukhoz híven - a hátralévő kicsivel több mint 1,5 percben megint végigmentek a pályán, és ismét mezőnygólt rúgtak, 19-19, jöhetett a hosszabbítás, a Super Bowlok történetében másodszor.

A San Francisco támadott először. Az elején úgy nézett ki, hogy a védelem hamar leküldi a támadókat, de egy büntetésnek köszönhetően folytatódhatott a drive. Innentől magabiztosan menetelt a 49ers, ám a végén nem sikerült 3. és 4-re a passz, maradt a mezőnygól, Moody berúgta, 22-19. De jött a Chiefs, egyetlen nehéz pontja volt a drive-nak, 4. és 1-et kellett megoldani, de Mahomes simán megfutotta. Innentől simán végigmentek, a touchdownt végül Hardman kapta el, 22-25-ra nyert a Chiefs, ezzel pedig megvédték a címüket.