Itt van Gulyás Gergely első nyilvános megszólalása Novák és Varga bukása után

Rengetegen várták már, hogy a kancelláriaminiszter megszólaljon az államfő és a volt igazságügyi miniszter távozása után, különösen amiatt, hogy Magyar Péter vasárnap annyit emlegette a Partizánnak adott interjújában.

photo_camera Gulyás Gergely figyeli Rogán Antalt a parlamentben 2023. április 11-én. Fotó: Németh Dániel/444

De most sokan csalódhatnak, az MTI ugyanis arról tudósított, hogy Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Forma-1-es Magyar Nagydíj szerződéshosszabbításakor letárgyalt jogdíjkedvezmény mértékénél kevesebb pénzből valósul meg a Hungaroring most is zajló és 2026-ban lezáruló teljes körű felújítása. Gulyás erről a Hungaroring Sport Zrt. sajtótájékoztatóján beszélt a mogyoródi versenypályán, ahol folynak a munkálatok, elsősorban a boxutca mögötti, ún. paddock terület átalakítása.

„Nagy eredménye a Hungaroring vezetésének, hogy 2023 nyarán sikerült öt évvel, egészen 2032-ig meghosszabbítani a szerződést a Forma-1 jogtulajdonosaival. Elvárás volt ugyanakkor, hogy a pályát teljes mértékben újítsuk fel, cserébe viszont az elmúlt évek során sikerült kialkudni egy kedvezőbb jogdíjat, így elmondható, hogy 2032-ig 107 milliárd forintot spórol a magyar állam, amely több, mint amennyiből megvalósul a korszerűsítés” – közölte Gulyás. A tavaly áprilisi kormánydöntés után kiírt közbeszerzési eljárásban a legolcsóbb ajánlat nyert: az 78,9 milliárd forint volt, és tartalmaz egy 10 százalékos tartalékkeretet.

„Eddig összesen 12 milliárd forint került kifizetésre, és jelenleg az építkezés második üteme zajlik, amely tavaly októberben kezdődött és szemmel láthatóan elképesztő nagyságú munkát jelent. A korszerűsítés időtartama alatt összesen 9000 ember dolgozik majd a Hungaroringen, és 57 ezer négyzetméternyi épület készül, 125 ezer köbméter földet mozgatnak meg, 34 300 méternyi vasbeton-szerkezetet építenek be, a munkálatokat pedig kilenc toronydaru segíti” – mondta a miniszter.

„Ma Monza mellett ez a másik olyan pálya, ahol 1986 óta megszakítás nélkül rendeznek Forma-1-es nagydíjat, és ez természetesen az idén, valamint jövőre is így lesz, 2026-ban pedig már a teljes mértékben megújult létesítmény ad majd otthont a Magyar Nagydíjnak” – mondta Gulyás, aki szerint az államnak anyagi szempontból is megéri ez a befektetés, a Forma-1-es hétvége ugyanis a hazai turizmusnak is az egyik legnagyobb bevételt jelenti minden évben.

Orbán Viktor négy napja hallgat, Lázár János pedig csak egy bálról adott hírt.