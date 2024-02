Magyar Péter azt mondja, a titkosszolgálat emberei a Karmelita-kolostorban fenyegették meg

Leült a Partizán stúdiójába Magyar Péter, Varga Judit volt férje, aki különös módon az egyik vezető mellékszereplője lett a cikkünk nyomán a héten kirobbant botránynak, ami a köztársasági elnök és a fidesz egyik országgyűlési képviselője, Magyar exfelesége, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter lemondásához vezetett.

Magyar először azzal keltet feltűnést, hogy a NER-hez köthető emberként, állami cégek igazgatósági tagjaként egy nyilvános poszt alatti kommentjében azt írta, valószínűleg többen is hibáztak K. Endre kegyelménél. Ennél is nagyobbat szólt, amikor a két vezető politikus lemondása után bejelentette, lemond állami céges pozícióiról. Ekkor ezt is írta: „Egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak, ahol Tónik, Ádámok és Barbarák vígan röhöghetnek a markukba, miközben gondolkodás nélkül feláldozzák azokat, akik ellentétben velük soha nem a saját anyagi érdekeikért, hanem a hazájuk érdekében és a honfitársaikért dolgoztak”. Végül vasárnap egy újabb Facebook posztban kijelentette, tudja, hogy most minden eszközzel megpróbálják majd vádolni, lejáratni, ellehetetleníteni.

Magyar a Partizánnak adott interjúban azzal kezdte, hogy pár emberrel beszélt a döntése előtt és sok jobboldali barátja óva intette attól, hogy ezt tegye. Azt mondja, döntésének okai nem újak, de amíg a felesége tisztséget viselt a kormánypártban, addig mindezt nem tehette meg. Magyar arra számít, anyagi kára lesz abból, hogy otthagyja pozícióit, de úgy gondolja, meg fog tudni élni a piacról.

Hosszan beszélt arról, hogy 2002-ben került barátságba Gulyás Gergellyel, akivel együtt hallgatták Orbánt az elhíresült beszédekor. Ekkor lépett be a Fideszbe. 2006-ban Gulyás Gergellyel együtt segítettek a tüntetések után letartóztatott embereknek. Mindezt azért mondta el, hogy nyomatékosítsa: erős szálak fűzik a kormáynzó oldalhoz. Azt mondja, Gulyás Gergellyel továbbra is barátok – tudomása szerint –, de nem tájékoztatta döntéséről.

„Szép lassan elértünk egy olyan szintre, ahol – mindannak ellenére, hogy egyébként jó irányba megy egy csomó minden az országban, mindannak ellenére, hogy én soha nem leszek a másik oldalon – azt ki kell mondani, hogy ez már nem mehet tovább. Ha nem akarjuk azt, hogy a mi gyerekeink egy családi részvénytársaságban nőjenek föl, ami Magyarország, akkor érdemes ezen változtatni” – mondta. Szerinte bizonyos dolgokat ki kell mondani. A múlt héten történtek az utolsó lökést adták a döntéséhez. „Engem mélységesen felháborított, ahogy a jobboldali sajtó Rogán Antal vezetésével bánt a köztársasági elnökkel” – mondta. Furcsának tartja, hogy a jobboldali szavazók hogy nyelik le ezt. Amikor Gulyás Márton azt kérdezi tőle, kit feltételez például Bayer Zsolt a héten megjelent írása mögött felbújtóként, arra azt válaszolta, nem titok, hogy Rogán Antal és az ő emberei irányítják a kormányzati kommunikációt. „Az utolsó miniszteri engedélyt is Rogán Antal hagyja jóvá és adja ki” – mondta.

Magyar arra utal az interjúban, hogy az akkor igazságügyi miniszter Varga Judit 2021-ben kirobbant ingatlanbotrányát Rogán Antal szivárogtathatta ki a sajtónak. Sőt, egy másik, balatonhenyei CSOK-botrányát is ő, azért, hogy elterelje a saját botrányairól a figyelmet. Szerinte Orbánnak négy potenciális utódja lehetett volna: Gulyás Gergely, Szijjártó Péter, Novák Katalin és Varga Judit. Ebből most kettő kiesett.

Egy kis intermezzo: Vargából úgy lett kormánytag, hogy Gulyás Gergely Magyart(!) hívta el 2018 áprilisában egy balatonfüredi presszóba, ahol megkérdezte tőle: „Elég erősnek érzed-e a házasságodat ahhoz, hogy a feleségedből államtitkár legyen”.

A kegyelmi ügyre visszatérve arról beszélt, tudomása szerint az igazságügyi minisztérium nem ajánlotta kegyelemre K. Endre kérelmét. Arról is kérdezték, hogy miért írta azt korábban, hogy volt szerencséje megismerni a titkosszolgálatok működését. Magyar azt mondja, amikor először költöztek szét Varga Judittal, behívták a Karmelita-kolostorba, és megfenyegették „a szolgálatok emberei”. Nem pontosan fejti ki, a részleteket, de azt állítja, előbb megkérték valamire a válása kapcsán, amire ő nem volt hajlandó, ezután pedig a munkahelyén, a Diákhitel Központban a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal emberei jeletek meg és foglalták le a dolgait. Minderről kormányzati forrása azt mondta, ez egy figyelmeztetés volt. Azt állítja, az volt a szolgálatok elvárása, hogy ne legyen balhé. Rogán a kormány Richelieu-je Magyar szerint. „Őket soha senki nem kéri számon, nem elszámoltathatók” – mondja a propagandaminiszterről.

„Nem a kormányülésen dőlnek el a dolgok” – mondja. A kormánynak tudomása szerint van egy belső magja, akik a jelentős döntéseket hozzák: Rogán Antal, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és Nagy Márton. „Ez egy jól felépített rendszer, de Rogánnak példátlanul nagy hatalma van, most, hogy a titkosszolgálatok is hozzá tartoznak, pláne”.

„A volt feleségemnek kellett volna ellenjegyezni a lehallgatásokat, ha volt Pegazus. Én nem láttam” – tért rá a lehallgatási botrányra. Azt állítja, Varga sokszor nem volt elégedett a felterjesztésekkel, majd egy ponton „azt mondták” neki, akkor nem is kell foglalkoznia ezekkel és ekkor került át a lehallgatások szignózása Völner Pálhoz.

A műsor 40. perce környékén derül ki, hogy Magyar nem beszélt a volt feleségével annak lemondása óta. Az nem, hogy előtte egyeztették-e ezt a megszólalást. Az is kiderül, hogy úgy tudja, megfigyelték a szolgálatok.

38. perc: Kiderül, Magyar Péter nem látta a Valótlanul című filmünket. „Számomra a kétbites kommunikáció nem kívánatos” – mondja Magyar, aki szerint a politika olyan amilyen, a lejáratókampányok pedig szükséges elemei ennek.

Amikor Gulyás visszatér a kegyelmi-ügy kérdésére, Magyar azt mondja, szerinte nem szivárogtatás volt az, hogy hozzánk került az a kúriai döntés, amelyből kiderült, kegyelmet kapott K. Endre. Amit a forrásunkról tudni lehet, azt elmondtuk a mai videónkban:

link Forrás

Magyar azt állítja, Novák és Varga között nem volt rivalizálás. „Nyilván azért nem mindig olyan a viszony a kormány tagjai között, mint azt kívülről gondolják” – mondja erről.

Arról is beszél, hogy utasította vissza a Diákhitel Központ vezetőjeként Balásy Gyula cégét, aki elmondása szerint három-hatszoros túlárazással dolgozott állami cégeknek. „Jó érzéssel ezeket nem tudtam aláírni, ezért inkább eljöttem” – mondta erről.

Magyar Péter azt állítja, Rogán Antal kabinetfőnöke, Nagy Ádám hívta fel akkor, amikor nem akart aláírni egy kommunikációs szerződést a Diákhitel Központ vezetőjeként. Magyar a szombati posztjában ezt írta: „Egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak, ahol Tónik, Ádámok és Barbarák vígan röhöghetnek a markukba”. A „Tóni, Ádám és Barbara” egy elhíresült részlete a Völner-Schadl-ügy egyik lehallgatási jegyzőkönyvének. Sajnos a hivatalos szervek a mai napig nem jöttek rá, kiket takarhatnak ezek a nevek.

Az interjú vége felé rátérnek arra, mire fel ez az egész. Magyar szerint a magyar emberek legnagyobb ellensége az apátia. „Amikor a fél ország pár család kezében van, akkor hova akarsz hátrálni.”

„Kialakulhat normálisan egy országban, hogy pár családé az ország fele?” Azt mondja, többször reggelizett Tiborcz Istvánnal. A lényeg ezekben a körökben folyik – mondja. Az Elios-ügyről így fogalmaz: „Az egy peanuts volt.” Ezt úgy érti, hogy semmiség ahhoz képest, ami most folyik a miniszterelnök családjában. „Vannak nagy emberek nagy hibákkal” – mondta Orbánról egy fideszes barátja és ma már ő is ezt gondolja róla. „A jobboldalnak is az az érdeke, hogy kikényszerítsen ebben változást.” Nagy probléma Magyar szerint, hogy nincs potens ellenzék.

„Én azt gondolom, Rogán Antalnak mennie kell!” Miért kell nekünk kétharmad? – teszi fel a kérdést. Szerinte nem tesz jót a jobboldalnak a túlhatalom. Belülről nem olyan stabil ez a rendszer, mint kívülről tűnik – mondja.

Végezetül arról beszél, hogy számára nincs visszaút a NER-be. Szerinte a volt feleségének is kellemetlen a szereplése, de nincs hova hátrálni. Íme a Partizán videója: