Egy adóemelést leszámítva szeptember óta nem volt akkora áremelkedés a benzinkutakon, mint ami most jön

Habár jó tíz napja még arról írt a Növekedés.hu, hogy akár literenként 20 forinttal is csökkenhet az üzemanyagár, a benzin azóta összesen 3 forinttal lett olcsóbb, a gázolaj semennyivel. Majd most szerdától még drágább is lesz, nem is kevéssel: a dízel ára literenként 11 forinttal 651 forintos átlagárra nő – ez egyetlen lépésben 1,7 százalékos áremelkedést jelent –, míg a benziné 600-ról 607 forintra emelkedik (ez 1,2 százalék) – tette közzé a heti első árváltozást a Holtankoljak.hu.

link Forrás

A grafikonunkon látszik, hogy a dízel másfél hónap alatt csaknem 10 százalékot drágult: az évet még 593 forinton kezdte. A benzin átlagára a január 1-jei 570 forintos literenkénti szintről ennél enyhébben, 6,5 százalékkal nőtt, de másfél hónap alatt ez is komoly emelkedés.

A dízel ára most négy hónapos csúcsra emelkedett, utoljára október 12-én volt ennél magasabb (660 forint/liter), míg a benziné legutóbb november elsején volt ennél magasabb (literenként 610 forintba került akkor). Ilyen ütemű áremelkedésre – leszámítva az idén januári adóemelés hatását – tavaly szeptember óta nem volt példa, akkor szeptember 13-án drágult ennél többet, 16 forintot a dízel, szeptember 20-án 7 forintot a benzin.

Szóval a februári infláció kiszámításakor is lesz dolga a KSH-nak, amely a januári üzemanyag-árváltozást mínusz 0,5 százalékosnak mérte, miközben a valóságban literenként 27-39 forinttal nőttek az árak.