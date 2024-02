Az észtek szerint Oroszország tíz éven belül katonai konfrontációra készülhet a Nyugattal szemben

Miután Szijjártó Péter külügyminiszter közölte, hogy szerinte Oroszország egyetlen NATO-tagállamra sem jelent veszélyt, Észtország hírszerző szolgálata jelezte, hogy szerintük Oroszország „katonai konfrontációra készül a Nyugattal szemben a következő évtizedben”.

photo_camera A Narva folyó Észtország és Oroszország határán Fotó: BENJAMIN FURST/Hans Lucas via AFP

A Reuters azt írja, egyre több nyugati tisztviselő figyelmeztetett arra, hogy Oroszország katonai fenyegetést jelent a hozzájuk közel fekvő NATO-tagországok számára, de szerintük a fegyveres erők ellenlépése elrettentheti.

Az észt hírszerző szolgálat vezetője elmondta, az oroszok terve az, hogy megduplázzák a Finnországgal, Észtországgal, Litvániával és Lettországgal közös határai mentén állomásozó haderő létszámát. Kaupo Rosin szerint „Oroszország olyan utat választott, ami hosszú távú konfrontációt jelent, és a Kreml feltehetően egy a NATO-val szembeni lehetséges konfliktussal számol a következő évtizeden belül”.

Ehhez azt is hozzátette, hogy egy orosz katonai támadás „rövid időn belül nagyon valószínűtlen”, részben mert most Oroszország Ukrajnát támadja, de szerinte hosszabb távon is valószínűtlen lehet ez, ha Európában egy erősebb haderőfejlesztéssel találná szembe magát.