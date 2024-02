Így leplezte le Balog Zoltán saját magát

Amikor múlt csütörtökön Novák Katalin körül annyira elfogyott a levegő, hogy Orbán Viktor az egyetlen megszólalásában nem védte meg, majd a tanácsadói is elkezdtek kislisszolni mögüle, a K. Endre ügyében közbenjáró Balog Zoltán már sejthette, hogy előbb-utóbb az ő neve is elő fog kerülni a felelősök között. Balog nemcsak annyiban kapcsolódott az ügyhöz, hogy az ő minisztersége alatt kapott kitüntetést a gyerekeket szexuálisan bántalmazó Vásárhelyi János igazgató, lobbizásával abban is fontos szerepe lehetett, hogy a pedofil igazgató bűnsegédje, K. Endre megkapja az elnöki kegyelmet.

A botrány csúcsán Balog úgy érezte, ideje elvonulni „néhány hétre imádkozni, gondolkodni, olvasni és írni Isten csendjében”. Nem tudni, hogy a sajtó vagy a kellemetlen ügybe belegabalyodó kormányzat számon kérését szerette volna jobban elkerülni, de a megkeresésekre nem válaszolt, azt sem hagyta meg, hova utazott. Azonban a modern ember nagy átka, hogy lehet akármekkora pácban, néhány támogató lájknak és kommentnek akkor sem képes ellenállni. Ez történt Balog püspökkel is, aki a taktikai visszavonulását ezzel a képpel jelentette be:

Ez a telefonos kép nekünk már elég volt ahhoz, hogy hétfőn Ausztriában megtaláljuk a rejtőzködő Balogot. Elmondjuk, hogyan.