K. Endre a Blikknek: Ártatlan vagyok, egy meghurcolás áldozata

Szerkesztetlen változatban közölt interjút a Blikk a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának bűntársaként elítélt K. Endrével. Azt azonban leszögezték, szerkesztőségük „nem azonosul az általa elmondottakkal”.

Az interjúban K. Endre azt állítja: „Ártatlan vagyok, egy meghurcolás áldozata”, annak ellenére, hogy első és másodfokon is 3 év 4 hónap börtönbüntetésre ítélték, a büntetést pedig a Kúria is helybenhagyta, magyarán K. Endre jogerősen is kényszerítést követett el. A Kúria végzésébe ráadásul egyenesen az került:

„Mindezt szem előtt tartva nyilvánvaló, hogy az elkövető személyében rejlő társadalomra veszélyesség fokozott, ha a gyermekek védelme érdekében működő intézmény, egy gyermekotthon első (az I. r. terhelt) és második számú vezetője (a II. r. terhelt) az, aki éppen az ellenkezőjét teszi, mint ami a törvényi és erkölcsi kötelezettsége, és követi el a gondozásukra bízott gyermekek sérelmére az adott bűncselekményeket, olyan (több évtizedes) hatalommal, tekintéllyel, befolyással bírva és azzal visszaélve a kiszolgáltatott gyermekekkel szemben, ami nem csupán a büntetőjog által, hanem erkölcsileg is mélyen elítélendő cselekmény.” K. Endre szerint a jogerős bírói végzés azt mondja ki, hogy nem az igazgató által elkövetett pedofil bűncselekményekről, hanem csupán az ellene indult eljárásról, nyomozásról volt tudomása, ami miatt ő már „nem tehetett semmit, hiszen akkor már kiderült a titok, a hatóságok kezében volt az ügy.”

Azt is cáfolta, hogy bármilyen hamis vallomást írt volna a gyerekek helyett, „vagy hogy erőszakkal, zsarolással akartam ezek aláírására kényszeríteni egy fiatalkorú neveltet”. Arra a kérdésre azonban nem akart válaszolni, hogy akkor mégis ki írt, íratott ilyen vallomásokat, ha nem ő.

K. Endre az interjúban azt mondta, sajnálja a történteket, „tanárként és tisztességes emberként is együttérzek az áldozatokkal”, illetve azt is sajnálja, hogy „a személyét érintő kegyelmi döntés miatt a köztársasági elnöknek és a volt igazságügyi miniszter asszonynak is le kellett mondania.”

Egy héttel ezelőtt a 444-nek K. Endre még koránt sem árult el ennyit az ügyről, az áldozatokkal kapcsolatban például akkor még csak annyit mondott:

„Nem tudom azt, hogy mit mondanék, ha esetleg beszélnék velük. De erről nem fogok nyilatkozni. Nem szeretnék nyilatkozni.”

