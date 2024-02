Biden: Szégyenletes, hogy Trump a NATO-tagállamok ellen hergeli Oroszországot

Élesen elítélte Joe Biden amerikai elnök elődjét és republikánus kihívóját, amiért Trump Oroszországot NATO-szövetségesek elleni támadásra bátorította egy hétvégi kampánybeszédében.

Trump szombaton egy dél-karolinai gyűlésen dicsekedett a közönsége előtt azzal, hogy elmondása szerint néhány éve azzal fenyegetett meg bizonyos NATO-szövetségeseket, hogy ha nem költenek többet védelmi kiadásokra, az Egyesült Államok nem segítene nekik akkor sem, ha külső támadás érné őket, és életbe lépne a NATO erre az esetre vonatkozó legfontosabb védelmi garanciája, a sokat emlegetett 5. cikkely. Az igazán nagy felháborodást az váltotta ki, hogy Trump ehhez hozzátette, hogy még bátorítani is fogja Oroszországot, hogy azt tegyen ellenük, amit csak akar.

„El tudják képzelni? Ezt mondja az Egyesült Államok egykori elnöke? Az egész világ hallotta. És a legrosszabb, hogy komolyan is gondolja. Történelmünk során egyetlen elnök sem hajolt meg orosz diktátorok előtt”



- reagált erre kedden Biden, és butának, szégyenletesnek, veszélyesnek, amerikaiatlannak nevezte kihívója szavait.

photo_camera Joe Biden a Fehér Házban. Jim Wattson / AFP

Trump hencegése arra mindenképpen jól jött Bidennek, hogy erre a botrányra hivatkozva ismételt nyomást fejtsen ki a képviselőház republikánus képviselőire, hogy forduljanak szembe első számú jelöltjükkel, és szavazzák meg az Ukrajnának és Izraelnek szánt, összesen 95 milliárd dolláros segélyt. Ezt a republikánus többség hónapok óta elutasítja, az amerikai határvédelemmel kapcsolják össze a jóváhagyásukat - miközben a határvédelem Biden által kínált szigorítását éppen Trump nyomásának engedve nem támogatják továbbra sem, azt remélve, hogy az így akár a novemberi elnökválasztásig népszerű kampánytéma maradhat a jobboldalon.

Biden azt hangoztatja, hogy a 95 milliárd dolláros csomag (illetve az abból Ukrajnának szánt 60 milliárd) támogatás elengedhetetlen ahhoz, hogy le lehessen győzni Putyin Ukrajna elleni „ördögi támadását” - írja a New York Times.

A szenátus végül kedd hajnalban simán, 70-29 arányban el is fogadta a biztonsági segélycsomagot, és 22 republikánus szenátor is támogatta azt a demokraták mellett. Ez azonban önmagában nem sokat ér, hiszen a csomagot a Kongresszusnak is jóvá kellene hagynia, Mike Johnson republikánus házelnök azonban nem hajlandó szavazásra bocsátani a kérdést.