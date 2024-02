„Ismét borzasztóan gyengén produkált a gazdaság”

A szerdán közzétett, a piaci és jegybanki várakozásoknál is sokkal rosszabb GDP-adat „tovább árnyalja az eddig is borús képet 2023 kapcsán” – írja kommentárjában Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. A KSH szerdai adatközlése szerint a GDP az utolsó negyedévben az előző negyedévhez képest stagnált, és az előző év utolsó negyedévéhez képest is csak a kiigazított adatok szerint emelkedett, így 2023-at recesszióban zárta a magyar gazdaság.

Virovácz szerint az a néhány részlet, ami a KSH ebben az első GDP-becslésben közölt, „összhangban van a szerkezetre vonatkozó várakozásainkkal”. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedést a szolgáltatási szektor egyes részei és a mezőgazdaság segítették – a mezőgazdaság részben a nagyon rossz 2022-es bázis miatt is –, míg „az ipar, az építőipar és a kereskedelemmel összefüggő piaci szolgáltatások nagymértékben hátráltatták a gazdaság bővülését”.

A mostani KSH-jelentésből az is kiderült, hogy – a korábbi adatok revíziója miatt – Magyarország „mégiscsak egy négy negyedéves technikai recesszión ment keresztül, ami a harmadik negyedévben egy egyszeri fellendüléssel ugyan véget ért, hogy aztán a negyedik negyedévben ismét borzasztóan gyenge teljesítményt produkáljon a gazdaság”, írta Virovácz.

Ez az adat azt is megmagyarázhatja, hogy a kormány miért szorgalmazza olyan erőteljesen a növekedést támogató intézkedéseket, valamint magyarázatul szolgálhat arra, miért húzta fel folyamatosan a kormány a GDP-arányos hiánycélt is. „Egyrészt a nominális GDP, vagyis a GDP-arányos hiánymutató nevezője is gyengébb lehetett a vártnál, másrészt pedig a gazdaságot élénkítő intézkedések a kiadási oldalt terhelik majd” – írta erről.

A szakértő szerint ezzel a gyenge negyedik negyedéves teljesítménnyel az idei úgynevezett áthúzódó hatás is sokkal rosszabb lesz a vártnál. Ennek az a következménye, hogy „a kormányzat által vár 4 százalékos gazdasági növekedéshez rendkívül erős negyedéves növekedéseket kellene hozni 2024 folyamán”. Szerinte még az ING ennél pesszimistább, 3 százalékos növekedési előrejelzése is veszélybe került a tavaly év végi gazdasági teljesítményt látva.