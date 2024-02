Új nevek az elnökcastingban: Maróth Miklós és Merkely Béla népszerűségét mérik egy kormányközeli kutatásban

Hétfőn egy 4-5 ezer fő mintás, vagyis a szokásos politikai véleménykutatásoknál nagyobb közvélemény-kutatást indítottak egy kormányközeli alapítvány megbízásából - állítja saját információira hivatkozva az Index. A kormány kommunikációs műveleteiben egyre intenzívebben használt lap azt írja, hogy a mérésben a lehetséges államfőjelöltek ismertségét és népszerűségét szondázzák.

Ebben leginkább a bedobott nevekben van érdekesség, az Index szerint ugyanis a már eddig is köröztetett lehetséges jelöltek, Navracsics Tibor és Szalay-Bobrovniczky Kristóf mellett Merkely Bélát és Maróth Miklóst is mérik.

photo_camera Orbán Viktor és Maróth Miklós az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete épületének avatásán Piliscsabán 2019-ben. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Merkely a Semmelweis Egyetem rektora, korábban Kásler lehetséges utódjaként is emlegették, de végül nem került be a kormányba. Maróth Miklós legutóbb az MTA-tól elvett kutatási hálózat, az ELKH elnöke volt, de áprilisban lemondott. Volt Orbán tanácsadója is, de a kormányban is voltak ellenfelei, tudománypolitikai megítélése meglehetősen ellentmondásos.

A nagy mintás közvélemény-kutatásnak az Index szerint már jövő hét közepén meglesz a bizonyára nem nyilvános eredménye. A kormányközeli lap szerint ez alapján már a Fidesz február 21-i frakcióülésen dönthetnek is az államfőjelölt személyéről.