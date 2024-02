Orbán: Novák távozása bár helyes, de nagy veszteség a hazának

photo_camera Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Férfi és nő külön csak két fél, de együtt egy egész.

A legjobbakkal is megesik.

Az ökölvívás törvényei a politikában ma hasznosabbak, mint a balett-táncszabályok.

A politikában mindig csak egy ütésre vagy a padlótól.

Jobb adni, mint kapni.

Akármilyen magasan is vagy, egyedül sohasem lehetsz elég okos.

Az élet megy tovább, a munka folytatódik.

A futballban sem az győz, akinek több védése van, hanem az, aki több gólt lő.

Két legyet üthetünk egy csapásra.

Nem látja a fától az erdőt.

Ne legyünk balekok! Éberség, elvtársak!

Ez az egymillió dolláros kérdés.

Az afrikaiak azt mondják, ismerd ki a fát, mielőtt nekitámaszkodsz.

Az ember alig akar hinni a szemének.

A brüsszeli válságkezelés klasszikus: Amerikának klassz, a többieknek kuss.

Olyanok vagyunk, mint a jó presszókávé: nagy nyomás kell ahhoz, hogy a legjobbat préseljük ki magunkból.

Nem babra megy a játék.

Ha az ember megosztja másokkal a perselyét, abból semmi jó nem származhat.

Ha az egyik borul, vele borulnak a többiek.

Brüsszelben nem csak tücsköt-bogarat beszélnek, hanem azzal is etetnének minket.

Mások miért nem látják, hogy ez halálos csók, csak nem az hal bele, aki kapja, hanem az, aki adja?

Vattacukorral ültek ki Brüsszelben és Berlinben a tűző napra, aztán meg csodálkoztak, hogy rájuk szálltak a darazsak.

Amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a Földön?

„Nem én kiáltok, a föld dübörög.”

Legyen végre a brüsszeliek között is néhány európai!

Make Europe Great Again! MAGA ott, MEGA itt.

Abcúg Brüsszel, éljen Európa!

Nehogy a fürdővízzel a gyereket is kiöntsük!

Magyarország mindenek előtt, a Jóisten mindannyiunk fölött, hajrá Magyarország, hajrá Magyarok!