Barabás Richárd a Párbeszéd – Zöldek új társelnöke

Ahogy arról nemrég mi is hírt adtunk, elég nagy átrendeződés indult a Párbeszéd – Zöldek vezetői testületében, ráfordulva a június 9-én esedékes önkormányzati- és EP-választást megelőző kampányidőszakra.

Szabó Tímea ügyvezető társelnökként felel majd a stratégia és az operatív feladatok végrehajtásáért, ezzel párhuzamosan azonban lemondott a Párbeszéd parlamenti képviselőcsoportjának vezetői posztjáról, az új frakcióvezető Tordai Bence lett. Tordai új feladataival párhuzamosan viszont leköszönt társelnöki posztjáról, helyére Barabás Richárd szóvivőt, újbudai alpolgármestert ajánlotta az elnökség.

Akit meg is választottak, ahogy azt ma Szabó Tímea be is jelentette. Az új társelnök, Barabás Richárd 2012-ben, a felsőoktatás átalakítása ellen tiltakozó Hallgatói Hálózat aktivistájaként lett közismert, 2014-ben lépett be a Párbeszédbe, 2019-től Újbuda kultúráért és nemzetközi kapcsolatokért felelős alpolgármestere.

Beszédében úgy fogalmazott: „a közélet nem merülhet ki pusztán mindennapi rezsimkritikában... Tisztában vagyunk azzal, hogy rendszerszintű változásokra van szükség, és hiszünk abban, hogy ezt egy nyitott, progresszív, zöld politikával belátható időn belül el is tudjuk érni.”

Barabás szerint az Orbán-rezsim, ahol bárki bármikor a gyűlölet céltáblájává válhat, „megbukott, nincs lejjebb.”

Mint mondta: melegként és coming outolt politikusként pontosan tudja, hogy milyen érzés bizonytalanságban, frusztrációban és szégyenben felnőni.

„De azt is tudom, milyen fontos a támogatás, a másik megértése, ezért nem csak a legprogresszívebb képviselője, de a hangja kíván lenni annak az 500 ezer magyarnak, aki ma az LMBTQ-közösség tagja, és annak a többmilliónak, aki ezeket az embereket szereti, tiszteli és becsüli. Kezdjünk egy új korszakot.” Beszédét pedig egy bejelentéssel zárta.



„Volna itt még valami. Egy félreértés, amit tisztáznunk kell. Van a magyar közéletben ugyanis valaki, aki szerint a zöldpolitika azt jelenti, hogy a környezetszennyező fideszes bűnbanda államtitkárát kell Budapesten indítani. Aki szerint Közép-Európa egyetlen zöld főpolgármesterét a rogáni propaganda eszközeivel kell támadni, és aki olyan köztársasági elnököt ajánl a zöldpolitika jegyében, akinek hajmeresztő állításai csak hozzájárulnak a fideszes propaganda terjesztéséhez. De nem, ebben nincsen semmi zöld. Ez egyáltalán nem zöld. Ez csak a rothadó narancsra készülő fügefalevél susogása.” A szemléletes hasonlat után Barabás bejelentette, hogy vitára hívja Ungár Pétert, az LMP társelnökét.

Nem volt nagy meglepetés, hogy Ungárt nevezte meg, hiszen egy ideje ismert, hogy az LMP Vitézy Dávidot, korábbi közlekedésért felelős államtitkárt indítaná főpolgármester-jelöltként, ahogy nemrég azt is bejelentették, hogy Hack Pétert, a Hit gyülekezetének lelkészét ajánlják köztársasági elnöknek.

A teljes sajtótájékoztató itt megtekinthető: