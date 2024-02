Nagy Feró: Örülök a Fidesz milliárdosainak

„Úgy érzem, életem legfontosabb pártja a Fidesz. Négyszer nyerték meg a választásokat, már csak ezért is kicsit csendesebben kellene kritizálnia azt, amit képviselnek. A helyi Fidesz-szervezetet is támogatom, részt veszek a Békemeneteken, s ha Viktor kérné, akár a díszemelvényen is ott ülnék, hiszen a miniszterelnöknek szüksége is van rá, hogy kiálljunk mellette” – mondta a Magyar Jelennek adott interjújában Nagy Feró, aki szerint „Orbán Viktor többet próbál meg tenni Magyarországért, a magyarságért, mint eddig bárki a rendszerváltás óta”.

De azt is ondta, hogy egyébként Orbán szerinte „zseniálisan vezeti az országot, annak ellenére, hogy ez az Európai Unió egy nagy tévedés volt a részünkről”.

photo_camera Nagy Feró és Stefka István február 17-én Orbán Viktor évértékelőjén Fotó: Németh Dániel/444

Ezen a ponton szakadt ki az énekesből az is, hogy „nem zavarja” az, hogy azt „mondják, hogy Orbán a liberális internacionálé alelnöke is volt”, mert ahogy Nagy Feró mondta: „magamat is mindig liberálisnak tartottam”. Meg is magyarázta, hogy ezalatt azt érti, nem zavarja, ha valaki mást gondol, mint ő, „hiszen mi egy országot építünk, s ebben a projektben a legfontosabb szó a magyarság érdeke. Az, hogy ez milyen módon valósul meg, az már egy másik kérdés”.

És mint a fentiekből kiderült, hogy bár mindig is liberálisnak tartotta magát, azt is elmondta, hogy „a legnagyobb baj persze az lenne, ha újra a liberálisok vennék át a hatalmat, mert akkor – s ezt most szó szerint kell érteni – senki nem tudhatja majd, hogy fiú-e vagy lány”.