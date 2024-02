Özvegyét vádolják a haiti elnök elleni merénylettel, szerinte koncepciós per készül ellene

Özvegye ellen is vádat emeltek a haiti elnök elleni 2021-es sikeres merénylet ügyében, Martine Moïsét azzal vádolják, hogy át akarta venni a hatalmat, ezért vett részt bűnsegédként a férje elleni gyilkosságban. Az amerikai kontinens legszegényebb, teljes káoszba süllyedt országában az elnöki rezidenciát 2021. július 7-ének éjjelén támadta meg egy, mint utóbb kiderült, kolumbiai zsoldos különítmény. Jovenel Moïse elnököt megölték, de a felesége is súlyosan megsebesült, neki a karját és a vállát érték lövések a támadásban.

photo_camera Martine Moïse a férje temetésén 2021-ben. Fotó: VALERIE BAERISWYL/AFP

Ennek ellenére most őt is a vádlottak padjára ültetnék: a vizsgálatot vezető bíró ötven személy, köztük az elnök özvegye és a korábbi miniszterelnök ellen is vádat emelt, sőt már letartóztatási parancsit is kiadott ellenük. A bíró szerint Martine Moïse, az elnök özvegye és Claude Joseph volt kormányfő is részt vett az összeesküvésben, melynek célja az elnök megölése és a hatalom megszerzése volt.

Jovenel Moïsének a jelek szerint valójában azért kellett meghalnia, mert korábbi támogatóival is szembemenve fel akarta adni az amerikai drogellenes hatóságnak, a DEA-nak az országot uraló drogbárókat és a politikai maffia tagjait.

A 122 oldalas vádirat a New York Times szerint semmilyen közvetlen bizonyítékot nem ad az özvegy bűnrészességére, és egyébként is egy sor kérdést hagy megválaszolatlanul, nem magyarázza meg az indítékot és azt sem, hogy miből finanszírozták a merényletet.

A vádat elsősorban egy, a merénylet megszervezésével vádolt minisztériumi tisztviselő vallomására alapozzák, mely szerint az elnök felesége Claude Joseph miniszterelnökkel összeesküvést szőtt, hogy megszabaduljon a férjétől és „monopolizálja a hatalmat”. A bíróság azt is kétségbe vonja, hogy a nő vallomásának megfelelően valóban az ágy alá bújt volna, amikor a fegyveresek berontottak a hálószobába, szerintük ehhez nem is volt elég hely az ágy alatt.

Moïse özvegye és Joseph volt miniszterelnök politikai üldöztetésnek tartja az eljárást, és azt hangsúlyozzák, hogy a gyilkosság fő haszonélvezője valójában Ariel Henry, az elnök utódja volt, aki most az igazságszolgáltatást használja fel az ellenzékiek üldözésére. Henry pár nappal a választások előtt lett miniszterelnök, majd az elnök meggyilkolása után ügyvezetőként ő vette át az elnöki feladatokat is. Az ő szerepére több jel is utalt a gyilkosságban: az egyik merénylő többször is beszélt vele telefonon a merénylet előtt, és közvetlenül utána is.

Bár Henry választásokat ígért, ezt az országban pusztító újabb, 2021-es földrengésre és a tényleges hatalmat gyakorló bűnbandákra hivatkozva bizonytalan időre elhalasztották. Most már törvényhozás sem működik Haitin.