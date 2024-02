Orbán szerint Novák és Varga lemondása a Fideszt erősíti

A Magyar Nemzetben jelentek meg azok az információk a Fidesz balatonalmádi frakcióüléséről, amit a Miniszterelnöki Sajtóiroda nyilvánosságra kíván hozni. Ezek szerint Orbán Viktor a Novák Katalin és Varga Judit beáldozásával járó kegyelmi ügyről azt mondta a képviselőinek:

„A lemondásuk helyes volt, és megerősít bennünket.”

A miniszterelnök szerint ezzel mindenki számára világossá vált, hogy gyermekvédelmi kérdésekben a nemzeti oldalon nincs kegyelem. Ugyanakkor pár nappal korábban az évértékelő beszédében még arra utalt, hogy a lemondó köztársasági elnök sem tisztázta teljesen, hogyan kaphatott kegyelmet a bicskei gyermekotthonban történt szexuális bántalmazásokat eltussolni próbáló K. Endre. Úgy tapasztaltuk, hogy ezzel az évértékelő közönsége sem volt tökéletesen tisztában.

Orbán most azt mondta, hogy nem valamilyen probléma erőszakolta ki ezt a döntést, hanem egyszerűen hiba volt. „Azt, hogy miért következett be ez a hiba, az évértékelőn már elmondtam: a legmagasabb poszton is igaz, hogy senki nem lehet elég okos egyedül” - ismételte meg az évértékelőn már elmondott szövegét, amivel valószínűleg Novák Katalinnak üzent.

A közelgő kampányidőszakról azt a nem túl meglepő kijelentést tette, hogy az európai parlamenti választást meg tudják és meg is fogják nyerni. Azzal számol, hogy a nemzetközi környezet ebben az évben sokat változhat, de júniusig ellenszélben fognak hajózni, „ám a tapasztalt vitorlások szerint ez nem rossz, hanem jó”, hiszen a nemzetközi ellenszelet be tudják fogni a vitorlájukba.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Bizakodóan beszélt arról, hogy nem csak Brüsszelben, Washingtonban is változás lehet jöhet idén. Szerinte az európai parlamenti és az amerikai elnökválasztás elhozhatja a békét végre Európában.



„Kilenc hónap múlva erősebbek leszünk, mint most. Érdemes tehát dolgozni, mert minden megszerzett európai parlamenti mandátum hozzáad ahhoz a közös erőhöz, ami 2026-ban az országgyűlési választásokon segíteni fog minket”

– zárta beszédét Orbán Viktor.