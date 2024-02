Jogerősen is háborús uszítónak mondták ki T. Dominikot

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Az elsőfokú határozat döntő részét helybenhagyva két év börtönbüntetéssel és ugyanennyi időtartamú közügyektől eltiltással sújtotta csütörtökön a Fővárosi Ítélőtábla azt a férfit, aki a vád szerint néhány évvel ezelőtt dzsihadista terrorszervezetek harcra buzdító propagandatermékeit terjesztette. A Budapest Környéki Törvényszék tavaly januárban háborús uszítás bűntette miatt marasztalta el a magyarországi születésű férfit; T. Dominik és a védelem akkor felmentésre, az ügyészség viszont a büntetés súlyosítására tett indítványt.

Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott harcra buzdító, dzsihadista tartalmakat tett közzé egy németországi online felületen. Miután a német portálon annak felhasználói az Iszlám Államhoz és az al-Kaidához köthető propagandaterméket - főként muszlim kultúrkörben ismert, harcra buzdító, erőt demonstráló indulókat - tettek közzé, a német hatóság felvette a kapcsolatot a Terrorelhárítási Központtal (TEK). Nekik azt az információt adták, hogy Magyarországon is azonosítottak egy embert, aki 2018-19-ben 18 alkalommal töltött fel radikális tartalmakat a felületre. Ezeket a szolgáltató kiszűrte és eltávolította az oldalról, ennek ellenére a hatóság le tudta menteni az adatokat és azokat továbbította a TEK számára. A magyar hatóság az érintett e-mail-címek alapján felderítette a vádlott nevét, szolgáltatóját, illetve IP-címeit. A férfinak az egyik közösségi oldalon is volt a profilja, amelyből a lakhelye is kiderült.

A Fővárosi Ítélőtábla megállapítása szerint az elsőfokú bíróság a bizonyítékok okszerű mérlegelésével megalapozott tényállást állapított meg, abból helytállóan következtetett a vádlott bűnösségére. A T. Dominik által az interneten közzétett dalok alkalmasak voltak arra, hogy az Iszlám Államot dicsőítsék és közvetett módon a terrorista módszerek alkalmazására buzdítsanak - írja az MTI.

A januári tárgyalásról szóló tudósításunkból kiderül, hogy a vádlott részben algériai származású, édesanyja korán meghalt, beteg apjával és nagymamájával élt. Az első perctől tagadta, hogy támogatná az Iszlám Állam tevékenységét, sőt, elítéli azt. Azt mondta, csak azért látogatta a terrorszervezethez köthető oldalakat, és azért töltött le az Iszlám Államot dicsőítő videókat, mert nagyon kíváncsi volt. Beismerte, hogy töltött le kivégzésekről szóló tartalmakat is, de azt mondta, egyszerűen csak érdekelte ez is, ahogy a horror is. Semmi köze az Iszlám Államhoz, nyugatias életet él, a nyugati világban elfogadott ruhákat hordja, fogyaszt disznóhúst és alkoholt, és dohányzik is.

Az elsőfokú bíróság figyelembe vette a vádlott életkorát, büntetlen előéletét és azt is, hogy rokonai rászorulnak a segítségére, de azt is, hogy a terrorszervezet propagálására alkalmas tartalmat osztott meg az interneten, és tevékenységét hosszú időn keresztül folytatta. A januári tárgyaláson elhangzott, hogy büntetésébe beszámítják az előzetesben töltött időt, és kétharmaddal szabadulhat, és mivel pont ennyi időt töltött előzetesben, ha a jogerős ítélet nem lesz súlyosabb, nem kell a börtönbe visszamennie.