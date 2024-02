Még a biztonságosnak mondott levegőminőségi szintek is károsak az egészségre

Az autók, teherautók és gyárak által kibocsátott szennyező anyagokkal való érintkezés már a legkisebb mértékben is jelentősen károsítja a szívet és tüdőt, a kormányzati szabályozás ellenére még mindig jelentősek az egészségügyi kockázatok, írja a Guardian.

photo_camera Fotó: GREG BAKER/AFP

Amerikai kutatók szerint a szív és a tüdő egészsége szempontjából nincs biztonságos mennyiség a levegőben szálló PM2,5 nevű finomporból, a részecskék belélegezve megtapadnak a tüdőben, és kis mértékben is növelik a súlyos betegségek kockázatát. Az Egyesült Államokban mért átlagos szennyezettség például 29 százalékkal növelte a kórházba kerülés esélyét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott alacsonyabb levegőminőségi irányadó szinthez képest. De még a WHO által ajánlott szint sem biztonságos önmagában, állapította meg a második tanulmány.

A veszélyek már jó ideje ismertek, a korábbi kutatások szerint évente világszerte mintegy 5 millió ember hal meg a fosszilis tüzelőanyagok okozta légszennyezésben. Ráadásul a kormányzati szabályozások sem tudnak lépést tartani a szennyezés mértékével.

Az USA-ban februárban bevezetett új törvény az éves megengedett PM2,5-kibocsátást köbméterenként 12 mikrogrammról köbméterenként 9 mikrogrammra csökkenti, de ez még mindig a WHO határértéke fölött van - ami 5 mikrogramm/köbméter -. Szakértők szerint nyilvánvaló, hogy az új szabály nem elegendő a közegészség védelméhez.