Leverték a fecskefészkeket a kenderesi benzinkúton, és még engedélyt is szereztek rá

Miután Tóth Tamás, a Mentsük meg a fecskéket Facebook-csoport adminisztrátora fotókat látott arról, hogy Kenderesen leverik a fecskefészkeket egy benzinkútról, levelet írt a MOL-nak, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak. Ahogy a Sokszínűvidék is írja, ezután derült ki, hogy „a töltőállomás értékesítése és ebből kifolyólag az arculatváltás miatt” kérelmet nyújtottak be az illetékes kormányhivatalhoz, hogy leverhessék a fészkeket, erre pedig meg is kapták az engedélyt.

photo_camera Fotó: Mentsük meg a fecskéket/Facebook

A válaszlevélben azt írták, hogy „a munkálatok az ablakokban lévő fészkeket nem érintették”. A levert fészkek helyett egyébként nem helyeznek ki műfészkeket, mert az új tulajdonos nyilatkozata szerint „az új arculati elemeken lesz olyan derékszög rész, ahol az új fészkek megtapadnak”.

Ahogy a Sokszínűvidék is írja, az elmúlt két évtizedben több mint 50 százalékkal csökkent a hazai fecskeállomány, vagyis mára legalább minden második fecske eltűnt. Márpedig a fecskéknek óriási szerepük van a rovarok elleni biológiai védekezésben. Az, hogy fele annyi a fecske, mint korábban, leginkább az élőhelyek átalakítása, a táplálékbázis csökkenése, a klímaváltozás, és a fecskefészkek leverése, miatt van.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint Magyarországról akár kétmillió fecske is hiányozhat, ami azt jelenti, hogy legalább kétezer tonna kártevő és betegségeket terjesztő rovar marad évről évre a környezetben.