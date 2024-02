Pénteken szavaznak a fű legalizálásáról Németországban

A német parlament részben legalizálhatja a kannabiszt pénteken, miután heves vita alakult ki az országban a legalizálással kapcsolatban. Ha a parlament megszavazza, akkor Európában Németország lesz a harmadik ország, amely leveszi a kannabiszt a tiltott szerek listájáról.

A törvénytervezet értelmében április 1-től a 18 éven aluliak számára továbbra is tiltott lenne a kannabisz, a 18 és 21 év közöttiek maximum 30 grammot vásárolhatnak, 10 százalékos THC tartalommal. A náluk idősebbek egyszerre maximum 25 grammot birtokolhatnak, de három növény otthoni termesztése is megengedett lenne. Az engedéllyel rendelkező otthoni termesztők pedig egy non-profit klubba is beléphetnének, amely a termesztést és a terjesztést támogatná.

Karl Lauterbach egészségügyi miniszter arra számít, hogy az új jogszabály lehetővé teszi a piac visszaszerzését azoktól a kábítószer-kereskedőktől, akik a becslések szerint 7 millió rendszeres német fogyasztót látnak el. A kormányzat azzal érvelt, hogy a kannabiszt sokan használják orvosi célra, és a legalizálása egy minőségi garanciát is jelentene.



„A gyermek- és ifjúságvédelem a középpontjában áll annak, amit ez a törvény hivatott elérni” – mondta Lauterbach hozzátéve, hogy az elmúlt évtizedben egyre több fiatal használta az illegális kábítószert. Szerinte a törvény miatt beszűkülhetne az illegális kereskedelem piaca, és sokkal ellenőrzöttebb lehetne a szerfogyasztás.



A törvénymódosítás ellen küzdő orvosok arra figyelmeztettek, hogy éppen ellenkezőleg: veszélyezteti a fiatalok egészségét azáltal, hogy elérhetőbbé teszi a szert, és ezzel növeli a függőség kockázatát. A rendőrség pedig arra figyelmeztetett, hogy nehéz lesz betartatni a szabályokat. (Guardian)