Pokorni Zoltán nem indul újra a polgármerségért a XII. kerületben

Korábban már jelentek meg pletykák arról, hogy Pokorni Zoltán kiszáll a politikából, péntek este Fonti Krisztina alpolgármester bejelentette, hogy a hegyvidéki Fidesz-csoport őt választotta polgármesterjelöltnek. „Nehéz dolgom lesz Pokorni Zoltán után. 20 éve dolgozom vele, most az a terv, hogy a helyére lépjek. Nem lesz könnyű” -írta. Fonti 2006-tól önkormányzati képviselő, 2010-től pedig alpolgármesterként dolgozik.

photo_camera Pokorni Zoltán Fotó: Németh Dániel/444

Az első Orbán-kormány oktatási minisztereként is dolgozó Pokorni Zoltán 2006 óta vezette a kerületet. Egy ideig a Fidesz elnöke és frakcióvezetője is volt, azonban 2002-ben le kellett mondania, miután kiderült, hogy apja III/III-as ügynök volt. Aztán 2019-ben Rab László a Mozgó Világban feltárta, hogy a kerületben emelt turul-szobor talapzatán szerepel Pokorni nagyapjának a neve is mint hősi áldozat. De valójában Pokorni József nem áldozat volt, hanem elkövető, hiszen aktív szerepet játszott a kerületi nyilas tömegmészárlásokban. Ezt mutatta be Ács Dániel filmje, a Gyilkosok emlékműve:



A kerületben több ellenzéki jelölt is indulna a polgármesterségért: Kovács Gergely, a kétfarkúak elnöke, a momentumos Farkas Csaba és az LMP-s Kendernay János. A Mi Hazánk pedig Binder Csabát indítaná.